https://sputnikarabic.ae/20231009/إعلام-اسرائيل-قررت-ضرب-قطاع-غزة-ولو-تسبب-ذلك-بإيذاء-الأسرى-1081838603.html

إعلام: إسرائيل قررت ضرب قطاع غزة ولو تسبب ذلك بإيذاء الأسرى

إعلام: إسرائيل قررت ضرب قطاع غزة ولو تسبب ذلك بإيذاء الأسرى

أفادت وسائل إعلام أسرائيلية، نقلا عن مصادر رفيعة، بأن الجيش الإسرائيلي قرر ضرب قطاع غزة حتى في الحالات التي من المحتمل أن يشكل فيها ذلك تهديدا للأسرى الذين... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T17:39+0000

2023-10-09T17:39+0000

2023-10-09T17:39+0000

اسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810919_0:95:2000:1220_1920x0_80_0_0_610998f467e02364c1a7134001d96c35.jpg

وأوضحت تلك الوسائل إلى أنه في الحالات التي يتم فيها تلقي معلومات مؤكدة تفيد بوجود رهائن في مبنى معين في غزة، فلن يتم تنفيذ ضربات عسكرية إسرائيلية في مثل هذه الحالات.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/الصحة-الإسرائيلية-ارتفاع-عدد-القتلى-إلى-900-والأسرى-يتخطون-المئة-1081838362.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى