https://sputnikarabic.ae/20231009/الخارجية-الروسية-تذكر-بتحذير-الغرب-من-تهريب-أسلحة-الناتو-من-أوكرانيا-إلى-السوق-السوداء-1081831735.html

الخارجية الروسية تذكر بتحذير الغرب من تهريب أسلحة "الناتو" من أوكرانيا إلى "السوق السوداء"

الخارجية الروسية تذكر بتحذير الغرب من تهريب أسلحة "الناتو" من أوكرانيا إلى "السوق السوداء"

بينت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الإثنين أن موسكو نوهت مرارا وتكرارا إلى خطورة تهريب أسلحة الناتو المرسلة لنظام كييف إلى جميع... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T14:06+0000

2023-10-09T14:06+0000

2023-10-09T14:06+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تليغرام": "لمدة عام ونصف، في الإحاطات الرسمية في وزارة الخارجية الروسية، تحدثت عن كيفية انتشار أسلحة الناتو، الأمريكية في المقام الأول، المقدمة إلى زيلينسكي إلى "الأسواق السوداء".كما ذكرت السبب، وهو الفساد في أوكرانيا ورابطة الفساد بين واشنطن وكييف، لقد تحدثت وحذرت وطلبت من وسائل الإعلام العالمية الاهتمام (بهذا الصدد).وصرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الإثنين، أن الأسلحة التي زودها "الناتو" لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل.وكتب ميدفيديف عبر حسابه في منصة "تلغرام": "أيها الأصدقاء في الناتو، هل انتهيتم من اللعب؟، الأسلحة المنقولة إلى نظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل (ضد إسرائيل)".وأضاف ميدفيديف: "كانت السلطات الفاسدة في أوكرانيا تتاجر بكل ما تحصل عليه، سرقوا الغاز والنفط والمنتجات والمواد، لقد سرقوا كل شيء".وسوف يزداد الأمر سوءا، توقعوا ظهور الصواريخ والدبابات، وقريبا الطائرات من كييف في السوق السوداء.

https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-أوكراني-سابق-أوكرانيا-قد-تسلك-طريق-المفاوضات-مع-روسيا-بسبب-الوضع-في-إسرائيل-1081827172.html

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