https://sputnikarabic.ae/20231009/الخارجية-الروسية-تذكر-بتحذير-الغرب-من-تهريب-أسلحة-الناتو-من-أوكرانيا-إلى-السوق-السوداء-1081831735.html
الخارجية الروسية تذكر بتحذير الغرب من تهريب أسلحة "الناتو" من أوكرانيا إلى "السوق السوداء"
الخارجية الروسية تذكر بتحذير الغرب من تهريب أسلحة "الناتو" من أوكرانيا إلى "السوق السوداء"
بينت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الإثنين أن موسكو نوهت مرارا وتكرارا إلى خطورة تهريب أسلحة الناتو المرسلة لنظام كييف إلى جميع... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T14:06+0000
2023-10-09T14:06+0000
2023-10-09T14:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية
العالم
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تليغرام": "لمدة عام ونصف، في الإحاطات الرسمية في وزارة الخارجية الروسية، تحدثت عن كيفية انتشار أسلحة الناتو، الأمريكية في المقام الأول، المقدمة إلى زيلينسكي إلى "الأسواق السوداء".كما ذكرت السبب، وهو الفساد في أوكرانيا ورابطة الفساد بين واشنطن وكييف، لقد تحدثت وحذرت وطلبت من وسائل الإعلام العالمية الاهتمام (بهذا الصدد).وصرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الإثنين، أن الأسلحة التي زودها "الناتو" لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل.وكتب ميدفيديف عبر حسابه في منصة "تلغرام": "أيها الأصدقاء في الناتو، هل انتهيتم من اللعب؟، الأسلحة المنقولة إلى نظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل (ضد إسرائيل)".وأضاف ميدفيديف: "كانت السلطات الفاسدة في أوكرانيا تتاجر بكل ما تحصل عليه، سرقوا الغاز والنفط والمنتجات والمواد، لقد سرقوا كل شيء".وسوف يزداد الأمر سوءا، توقعوا ظهور الصواريخ والدبابات، وقريبا الطائرات من كييف في السوق السوداء.
https://sputnikarabic.ae/20231009/مستشار-أوكراني-سابق-أوكرانيا-قد-تسلك-طريق-المفاوضات-مع-روسيا-بسبب-الوضع-في-إسرائيل-1081827172.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الخارجية الروسية, العالم
الخارجية الروسية تذكر بتحذير الغرب من تهريب أسلحة "الناتو" من أوكرانيا إلى "السوق السوداء"
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بينت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الإثنين أن موسكو نوهت مرارا وتكرارا إلى خطورة تهريب أسلحة الناتو المرسلة لنظام كييف إلى جميع أنحاء العالم.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تليغرام
": "لمدة عام ونصف، في الإحاطات الرسمية في وزارة الخارجية الروسية، تحدثت عن كيفية انتشار أسلحة الناتو، الأمريكية في المقام الأول، المقدمة إلى زيلينسكي إلى "الأسواق السوداء".
كما ذكرت السبب، وهو الفساد في أوكرانيا ورابطة الفساد بين واشنطن وكييف، لقد تحدثت وحذرت وطلبت من وسائل الإعلام العالمية الاهتمام (بهذا الصدد).
اسألوا (وكالة) بلومبرغ، و(صحيفة) نيويورك تايمز، و(صحيفة) وول ستريت جورنال، و(صحيفة) بوليتيكو، ووكالة أسوشيتد برس، و(شبكة) بي بي سي وغيرهم، كم عدد المرات التي استشهدوا فيها ببياناتنا أو قاموا بالتحقق منها، أقترح أن الإجابة "لا مطلقا".
وصرّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الإثنين، أن الأسلحة التي زودها "الناتو" لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل.
وكتب ميدفيديف عبر حسابه في منصة "تلغرام": "أيها الأصدقاء في الناتو، هل انتهيتم من اللعب؟، الأسلحة المنقولة إلى نظام النازيين الجدد في أوكرانيا، تستخدم على نطاق واسع في إسرائيل (ضد إسرائيل)".
على غرار الأسلحة التي خلفها الأمريكيون الفارون من أفغانستان، سيتم استخدامها بشكل لا يمكن السيطرة عليه في جميع النقاط الساخنة.
وأضاف ميدفيديف: "كانت السلطات الفاسدة في أوكرانيا تتاجر بكل ما تحصل عليه، سرقوا الغاز والنفط والمنتجات والمواد، لقد سرقوا كل شيء".
وسوف يزداد
الأمر سوءا، توقعوا ظهور الصواريخ والدبابات، وقريبا الطائرات من كييف في السوق السوداء.