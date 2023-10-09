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https://sputnikarabic.ae/20231009/كوريا-الشمالية-تدين-الهجوم-الإرهابي-الوحشي-على-الكلية-الحربية-في-سوريا-1081843471.html
كوريا الشمالية تدين الهجوم الإرهابي "الوحشي" على الكلية الحربية في سوريا
كوريا الشمالية تدين الهجوم الإرهابي "الوحشي" على الكلية الحربية في سوريا
أدانت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، يوم الاثنين، الهجوم الإرهابي في سوريا الذي أدى إلى وفاة عدد كبير من الضحايا، معربة عن خالص التعازي للمتضررين وعائلات... 09.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-09T21:35+0000
2023-10-09T21:38+0000
كوريا الشمالية
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حمص
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ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، فإن "التفجير الوحشي" كان نتيجة لـ "محاولات مريضة من قوى معادية داخلية وخارجية" تسعى إلى خلق "الاضطراب والخوف" في سوريا بهدف إسقاط السلطات الشرعية.وفقًا للبيان: "ندين هذا الهجوم بشكل حازم الذي أسفر عن خسائر بشرية كبيرة... ونعبر عن خالص التعازي للمتضررين وعائلات الضحايا".كما أكدت كوريا الشمالية أيضًا أنها تدين بشكل ثابت جميع أشكال وتجليات الإرهاب، وعبرت عن "الدعم القوي والتضامن" مع الحكومة والشعب السوريين الذين يقاومون بقوة "تحديات وتهديدات القوى المعادية".يذكر أن طائرات مسيرة انفجرت، الخميس الماضي، في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.
https://sputnikarabic.ae/20231006/بوتين-يعزي-الأسد-في-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-على-الكلية-الحربية-في-حمص-1081708442.html
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كوريا الشمالية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حمص
كوريا الشمالية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حمص

كوريا الشمالية تدين الهجوم الإرهابي "الوحشي" على الكلية الحربية في سوريا

21:35 GMT 09.10.2023 (تم التحديث: 21:38 GMT 09.10.2023)
© Sputnik . Shams Molhemتشيع ضحايا الهجوم الإرهابي على حفل تخريج "الكلية الحربية" بمحافظة حمص
تشيع ضحايا الهجوم الإرهابي على حفل تخريج الكلية الحربية بمحافظة حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2023
© Sputnik . Shams Molhem
تابعنا عبرTelegramNabd
أدانت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، يوم الاثنين، الهجوم الإرهابي في سوريا الذي أدى إلى وفاة عدد كبير من الضحايا، معربة عن خالص التعازي للمتضررين وعائلات الضحايا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، فإن "التفجير الوحشي" كان نتيجة لـ "محاولات مريضة من قوى معادية داخلية وخارجية" تسعى إلى خلق "الاضطراب والخوف" في سوريا بهدف إسقاط السلطات الشرعية.
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد محادثات في موسكو، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
بوتين يعزي الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
6 أكتوبر, 08:18 GMT
وفقًا للبيان: "ندين هذا الهجوم بشكل حازم الذي أسفر عن خسائر بشرية كبيرة... ونعبر عن خالص التعازي للمتضررين وعائلات الضحايا".
كما أكدت كوريا الشمالية أيضًا أنها تدين بشكل ثابت جميع أشكال وتجليات الإرهاب، وعبرت عن "الدعم القوي والتضامن" مع الحكومة والشعب السوريين الذين يقاومون بقوة "تحديات وتهديدات القوى المعادية".
يذكر أن طائرات مسيرة انفجرت، الخميس الماضي، في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربياليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"... تغطية مباشرة للأحداث... صور وفيديو20:27 GMT
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