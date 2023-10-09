https://sputnikarabic.ae/20231009/كوريا-الشمالية-تدين-الهجوم-الإرهابي-الوحشي-على-الكلية-الحربية-في-سوريا-1081843471.html

كوريا الشمالية تدين الهجوم الإرهابي "الوحشي" على الكلية الحربية في سوريا

كوريا الشمالية تدين الهجوم الإرهابي "الوحشي" على الكلية الحربية في سوريا

أدانت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، يوم الاثنين، الهجوم الإرهابي في سوريا الذي أدى إلى وفاة عدد كبير من الضحايا، معربة عن خالص التعازي للمتضررين وعائلات... 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T21:35+0000

2023-10-09T21:35+0000

2023-10-09T21:38+0000

كوريا الشمالية

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

حمص

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/06/1081720594_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_6a96440cea5e93c0ba6be6323e7028fe.jpg

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، فإن "التفجير الوحشي" كان نتيجة لـ "محاولات مريضة من قوى معادية داخلية وخارجية" تسعى إلى خلق "الاضطراب والخوف" في سوريا بهدف إسقاط السلطات الشرعية.وفقًا للبيان: "ندين هذا الهجوم بشكل حازم الذي أسفر عن خسائر بشرية كبيرة... ونعبر عن خالص التعازي للمتضررين وعائلات الضحايا".كما أكدت كوريا الشمالية أيضًا أنها تدين بشكل ثابت جميع أشكال وتجليات الإرهاب، وعبرت عن "الدعم القوي والتضامن" مع الحكومة والشعب السوريين الذين يقاومون بقوة "تحديات وتهديدات القوى المعادية".يذكر أن طائرات مسيرة انفجرت، الخميس الماضي، في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.

https://sputnikarabic.ae/20231006/بوتين-يعزي-الأسد-في-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-على-الكلية-الحربية-في-حمص-1081708442.html

كوريا الشمالية

حمص

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حمص