https://sputnikarabic.ae/20231009/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-فرض-حصار-كامل-على-قطاع-غزة-1081820481.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض حصار كامل على قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن فرض حصار كامل على قطاع غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، اليوم الإثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وسيتم وقف إمدادات الغذاء والغاز والطاقة هناك. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T10:17+0000

2023-10-09T10:17+0000

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طوفان الأقصى

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وقال غالانت في مقطع فيديو نشرته القناة "13": "لقد أصدرت الأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا غاز، كل شيء مغلق".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة على مواقع حماس من قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231009/الكرملين-يجب-التوصل-إلى-حل-سلمي-للوضع-بين-إسرائيل-وفلسطين-في-أقرب-وقت-ممكن-1081816065.html

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