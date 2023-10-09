https://sputnikarabic.ae/20231009/نتنياهو-بدأنا-الحرب-وإسرائيل-ستنتصر-1081837136.html

نتنياهو: بدأنا الحرب وإسرائيل ستنتصر

نتنياهو: بدأنا الحرب وإسرائيل ستنتصر

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، فيديو لقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. 09.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-09T16:23+0000

2023-10-09T16:23+0000

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وقال نتنياهو، تعليقا على الفيديو، إن "إسرائيل بدأت الحرب وستنتصر"، دون المزيد من التفاصيل.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231009/سرايا-القدس-تعلن-مسؤوليتها-عن-عملية-الهجوم-على-الجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1081835256.html

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