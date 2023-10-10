https://sputnikarabic.ae/20231010/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-أكثر-من-70-هدفا-في-حي-التفاح-بقطاع-غزة-1081877671.html

إعلام فلسطيني: الطائرات الحربية تلقي قذائف الفسفور المحرمة دوليا غرب خان يونس

إعلام فلسطيني: الطائرات الحربية تلقي قذائف الفسفور المحرمة دوليا غرب خان يونس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال قصفها لمدينة خان يونس، ألقت بقذائف الفسفور المحرمة دوليا. 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T23:27+0000

2023-10-10T23:27+0000

2023-10-10T23:39+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال مراسل الوكالة زوارق البحرية الإسرائيلي، قصفت، فجر اليوم الأربعاء، بعشرات القذائف شاطئ بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفا أن القصف العشوائي بعشرات القذائف الصاروخية تسبب بذعر وخوف في صفوف المواطنين لاسيما الأطفال.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شن غارات على أكثر من 70 هدفا في حي التفاح شرقي قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمت عشرات الطائرات الحربية أكثر من 70 هدفا في أنحاء حي التفاح الليلة".وأضاف أن "حي التفاح بمثابة وكر إرهابي لمنظمة حماس الإرهابية، ويتم من هناك تنفيذ العديد من الأنشطة ضد إسرائيل".وفي وقت سابق، صباح اليوم، قُتل 31 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-فلسطيني-مقتل-31-فلسطينيا-في-غارات-إسرائيلية-الليلة-على-غزة-1081877530.html

https://sputnikarabic.ae/20231010/مسؤولون-إسرائيليون-التقديرات-تشير-إلى-مقتل-1200-إسرائيلي-وأسر-أكثر-من-200-في-هجوم-حماس-1081876872.html

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة