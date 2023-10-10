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https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-فلسطيني-مقتل-31-فلسطينيا-في-غارات-إسرائيلية-الليلة-على-غزة-1081877530.html
مقتل 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية الليلة على غزة
مقتل 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية الليلة على غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 31 فلسطينيا وإصابة آخرون، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات،... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T23:20+0000
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وقال مراسل الوكالة "سقط شهداء وإصابات إثر قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر الطبي غرب خان يونس".ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي استهدف بعدد من الصواريخ منزل يعود لعائلة الأعرج في النصيرات أدى إلى مقتل 7 مواطنين وأصيب آخرون بجراح نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، في حين قتل 15 مواطناً من عائلة النجار خلال قصف منازل في دير البلح.وارتفع عدد قتلى عائلة شاهين إلى 8 قتلى خلال قصف منزلهم في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وما زال هناك مفقودين تحت الأنقاض.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231010/التلفزيون-الفلسطيني-مقتل-وإصابة-عدد-من-الصحفيين-إثر-قصف-مبنى-سكني-غرب-غزة-1081845464.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية الليلة على غزة

23:20 GMT 10.10.2023 (تم التحديث: 23:21 GMT 10.10.2023)
© AP Photo / Fatima Shbairقصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 31 فلسطينيا وإصابة آخرون، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.
وقال مراسل الوكالة "سقط شهداء وإصابات إثر قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر الطبي غرب خان يونس".
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
مقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة على مبنى يضم مكاتب إعلامية
00:48 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي استهدف بعدد من الصواريخ منزل يعود لعائلة الأعرج في النصيرات أدى إلى مقتل 7 مواطنين وأصيب آخرون بجراح نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، في حين قتل 15 مواطناً من عائلة النجار خلال قصف منازل في دير البلح.
وارتفع عدد قتلى عائلة شاهين إلى 8 قتلى خلال قصف منزلهم في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وما زال هناك مفقودين تحت الأنقاض.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.
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