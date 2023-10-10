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مقتل 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية الليلة على غزة

مقتل 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية الليلة على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 31 فلسطينيا وإصابة آخرون، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات،... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مراسل الوكالة "سقط شهداء وإصابات إثر قصف منازلهم في منطقة النجار شمال خان يونس، وتم نقلهم الى مستشفى ناصر الطبي غرب خان يونس".ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الحربي استهدف بعدد من الصواريخ منزل يعود لعائلة الأعرج في النصيرات أدى إلى مقتل 7 مواطنين وأصيب آخرون بجراح نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، في حين قتل 15 مواطناً من عائلة النجار خلال قصف منازل في دير البلح.وارتفع عدد قتلى عائلة شاهين إلى 8 قتلى خلال قصف منزلهم في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وما زال هناك مفقودين تحت الأنقاض.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231010/التلفزيون-الفلسطيني-مقتل-وإصابة-عدد-من-الصحفيين-إثر-قصف-مبنى-سكني-غرب-غزة-1081845464.html

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