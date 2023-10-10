https://sputnikarabic.ae/20231010/شكري-لنظيره-الإيراني-توسيع-رقعة-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-يهدد-استقرار-المنطقة-1081875670.html

شكري لنظيره الإيراني: توسيع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد استقرار المنطقة

شكري لنظيره الإيراني: توسيع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد استقرار المنطقة

عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وخاصة القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T20:33+0000

2023-10-10T20:33+0000

2023-10-10T20:33+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

مصر

إيران

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081812029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf1df1b186ef0fb585e520bc649a4685.jpg

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، تناولت تطورات الوضع في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، حسب الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على موقع "إكس" (تويتر سابقا).وأكد شكري ضرورة وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة، حسبما ذكر أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن شكري أطلع نظيره الإيراني على ما تقوم به مصر من جهود لخفض التصعيد والتوصل إلى التهدئة المنشودة، إضافة إلى جهود القاهرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح، رغم وجود قصف إسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني من المعبر.ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تعبر عن تقديرها لجهود مصر فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وما تقوم به لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.وأعلن القائد العام لـ "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231010/إعلام-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-الانتقال-إلى-هجوم-واسع-النطاق-ضد-قطاع-غزة---عاجل-1081872274.html

https://sputnikarabic.ae/20231010/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

مصر

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل