https://sputnikarabic.ae/20231010/صندوق-النقد-الدولي-العجز-المالي-الأمريكي-يشهد-تدهورا-كبيرا-في-2023-1081865065.html
صندوق النقد الدولي: العجز المالي الأمريكي يشهد تدهورا كبيرا في 2023
صندوق النقد الدولي: العجز المالي الأمريكي يشهد تدهورا كبيرا في 2023
حذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، اليوم الثلاثاء، من ضعف السياسة المالية الأمريكية، وذلك مع تفاقم العجز المالي للبلاد بشكل... 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T14:01+0000
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2023-10-10T14:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال جورينشاس في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن آفاق الاقتصاد العالمي: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حالة أمريكا، إذ تدهور العجز المالي لها بشكل كبير في عام 2023، ولا ينبغي للسياسة المالية في أمريكا أن تكون مسايرة للدورة الاقتصادية، خاصة في هذه المرحلة من دورة التضخم".وبلغ عجز الميزانية الأمريكية 1.52 تريليون دولار في أول 11 شهرا من العام المالي 2023، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بينما بلغ العجز في السنة المالية 2022، 1.38 تريليون دولار.وفي الشهر الماضي، تجاوز الدين القومي الأمريكي 33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في تصريحات إعلامية لها، أمس الاثنين، إن الدين الوطني الأمريكي يبلغ حاليا قرابة 33.04 تريليون دولار، ورغم ذلك أكدت أن بلادها تسير على "مسار مستدام".وأضافت أنها تشعر بالارتياح للمسار الاقتصادي لأمريكا، على الرغم من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.وتابعت يلين: "من المؤكد أن خفض العجز بصورة أكبر هو أمر ممكن، إذ اقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تقليل العجز لدينا بمرور الوقت، مع الاستثمار في الاقتصاد، وهذا شيء يتعين علينا القيام به للمضي قدما".
https://sputnikarabic.ae/20231010/صندوق-النقد-الدولي-يخفض-توقعاته-لنمو-الاقتصاد-العالمي-في-عام-2024-إلى-نحو-3-1081852619.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, صندوق النقد الدولي
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي: العجز المالي الأمريكي يشهد تدهورا كبيرا في 2023
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حذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشاس، اليوم الثلاثاء، من ضعف السياسة المالية الأمريكية، وذلك مع تفاقم العجز المالي للبلاد بشكل كبير في العام الحالي 2023.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورينشاس في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن آفاق الاقتصاد العالمي: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حالة أمريكا، إذ تدهور العجز المالي لها بشكل كبير في عام 2023، ولا ينبغي للسياسة المالية في أمريكا أن تكون مسايرة للدورة الاقتصادية، خاصة في هذه المرحلة من دورة التضخم".
وبلغ عجز الميزانية الأمريكية 1.52 تريليون دولار في أول 11 شهرا من العام المالي 2023، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية
، بينما بلغ العجز في السنة المالية 2022، 1.38 تريليون دولار.
وفي الشهر الماضي، تجاوز الدين القومي الأمريكي 33 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية
، جانيت يلين، في تصريحات إعلامية لها، أمس الاثنين، إن الدين الوطني الأمريكي يبلغ حاليا قرابة 33.04 تريليون دولار، ورغم ذلك أكدت أن بلادها تسير على "مسار مستدام".
وأضافت أنها تشعر بالارتياح للمسار الاقتصادي لأمريكا، على الرغم من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وتابعت يلين: "من المؤكد أن خفض العجز بصورة أكبر هو أمر ممكن، إذ اقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تقليل العجز لدينا بمرور الوقت، مع الاستثمار في الاقتصاد، وهذا شيء يتعين علينا القيام به للمضي قدما".