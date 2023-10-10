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https://sputnikarabic.ae/20231010/طائرة-أمريكية-محملة-بمساعدات-عسكرية-تهبط-في-مطار-نفاتيم-بإسرائيل-1081876704.html
طائرة أمريكية محملة بمساعدات عسكرية تهبط في مطار نفاتيم بإسرائيل
طائرة أمريكية محملة بمساعدات عسكرية تهبط في مطار نفاتيم بإسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة أمريكية محملة بمساعدات عسكرية هبطت الليلة الماضية في مطار نفاتيم. 10.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-10T21:46+0000
2023-10-10T21:46+0000
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رام الله - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "طائرة نقل أمريكية محملة بذخيرة هبطت في قاعدة نفاتيم الليلة الماضية، ويقول الجيش الإسرائيلي إن الذخيرة مخصصة للاستعداد لسيناريوهات إضافية".وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلية.وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل على تقديم أنظمة عسكرية إضافية، بما في ذلك ذخائر وصواريخ اعتراضية لتجديد مخزون القبة الحديدية... سنعمل على ضمان ألا تنفد هذه الأصول الحيوية لدى إسرائيل".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231008/واشنطن-إسرائيل-طلبت-من-أمريكا-مساعدات-عسكرية-1081795260.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

طائرة أمريكية محملة بمساعدات عسكرية تهبط في مطار نفاتيم بإسرائيل

21:46 GMT 10.10.2023
© AFP 2023 / JUSTIN PARSONSطائرة عسكرية أمريكية طراز إيه 17 غلوب ماستر خلال هبوطها في قاعدة العديد الجوية في قطر
طائرة عسكرية أمريكية طراز إيه 17 غلوب ماستر خلال هبوطها في قاعدة العديد الجوية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
© AFP 2023 / JUSTIN PARSONS
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن طائرة أمريكية محملة بمساعدات عسكرية هبطت الليلة الماضية في مطار نفاتيم.
رام الله - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "طائرة نقل أمريكية محملة بذخيرة هبطت في قاعدة نفاتيم الليلة الماضية، ويقول الجيش الإسرائيلي إن الذخيرة مخصصة للاستعداد لسيناريوهات إضافية".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
واشنطن: إسرائيل طلبت من أمريكا مساعدات عسكرية
8 أكتوبر, 13:13 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بأنظمة عسكرية تشمل ذخائر وصواريخ اعتراضية، لتجديد مخزون صواريخ منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" الإسرائيلية.
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي: "نعمل على تقديم أنظمة عسكرية إضافية، بما في ذلك ذخائر وصواريخ اعتراضية لتجديد مخزون القبة الحديدية... سنعمل على ضمان ألا تنفد هذه الأصول الحيوية لدى إسرائيل".
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وذلك بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع حماس في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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