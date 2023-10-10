https://sputnikarabic.ae/20231010/طوفان-الأقصى-إعلام-العثور-على-عشرات-المفقودين-من-الإسرائيليين-وجنسيات-أخرى-1081860456.html

"طوفان الأقصى"... إعلام: العثور على عشرات المفقودين من الإسرائيليين وجنسيات أخرى

"طوفان الأقصى"... إعلام: العثور على عشرات المفقودين من الإسرائيليين وجنسيات أخرى

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، العثور على عشرات المفقودين ما بين إسرائيليين وجنسيات أخرى أحياء، بعد مرور 3 أيام، على عملية "طوفان الأقصى"، التي... 10.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-10T12:49+0000

2023-10-10T12:49+0000

2023-10-10T12:53+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081808965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbf84ab2220ae18fcc3c6b844a0107f6.jpg

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الثلاثاء، بأنه "تم العثور على 30 مفقودا منهم 16 مواطنا إسرائيليا و14 مواطنا تايلانديا"، في اليوم الرابع، لعملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة "حماس"، فجر السبت الماضي.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن قيامه، في الأيام الأخيرة، بحملة لإخلاء مناطق تشهد تواجدا عسكريا لحركة "حماس" والمنظمات الأخرى من السكان المدنيين.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "يتم توجيه السكان إلى مناطق ومآو داخل حدود قطاع غزة دون الخروج منه"، مؤكدا أنه "لا توجد أية دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية".وأفاد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم".وتابع المصدر الأمني المصري لقناة "القاهرة الإخبارية"، قائلا: "القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، وهناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها".ويشار إلى أن تلك التصريحات تأتي في أعقاب اقتراح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على سكان قطاع غزة الفارين من غارات إسرائيل الجوية، بالتوجه إلى مصر، بحسب قوله.وأكدّ المصدر أن "الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى توطين أهالي غزة في سيناء، إلا أن مصر تصدت لهذه المخططات ورفضها الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه".ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231010/إسرائيل-تؤكد-أنه-لا-توجد-أي-دعوة-رسمية-لتوجيه-سكان-قطاع-غزة-نحو-الأراضي-المصرية-1081853167.html

https://sputnikarabic.ae/20231009/إسرائيل-ترد-على-تقارير-تحذير-مصر-لها-قبل-10-أيام-من-بدء-عملية-طوفان-الأقصى-1081837832.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار