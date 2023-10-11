https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الجوية-الروسية-تشن-14-غارة-جوية-على-مواقع-لألوية-الجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك-1081878790.html

الطيران الروسي يشن 14 غارة جوية على مواقع لألوية الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك

الطيران الروسي يشن 14 غارة جوية على مواقع لألوية الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك

أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات ومروحيات هجومية تابعة للمجموعة نفذت 14 غارة... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T02:06+0000

2023-10-11T02:06+0000

2023-10-11T02:27+0000

القوات الجوية الروسية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "نفذت أطقم مروحيات كا-52 ومي-28 وطائرات هجومية تابعة لمجموعة قوات الغرب 14 هجوما بالصواريخ والقنابل على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء 25 المحمول جوا، واللواءين 14 و32 الميكانيكيين في مناطق سينكوفكا، وإيفانوفكا، وستيلماخوفكا، وبيريستوفو على محور كوبيانسك".وأضاف زيبينسكي أن أنظمة قاذفات اللهب وجهت ضربتين لمعاقل قوات لواء الدبابات الرابع التابع للجيش الأوكراني في منطقة ميكيفكا.وأشار زيبينسكي إلى أن "إجمالي خسائر العدو بلغت أكثر من 4 فصائل من القوة البشرية، وشاحنتين صغيرتين وطائرتين مسيرتين".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231010/القوات-الروسية-تحبط-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-وتقضي-على-نحو-60-عسكريًا-أوكرانيا-1081845936.html

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القوات الجوية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا