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الطيران الروسي يشن 14 غارة جوية على مواقع لألوية الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231011/القوات-الجوية-الروسية-تشن-14-غارة-جوية-على-مواقع-لألوية-الجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك-1081878790.html
الطيران الروسي يشن 14 غارة جوية على مواقع لألوية الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
الطيران الروسي يشن 14 غارة جوية على مواقع لألوية الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات ومروحيات هجومية تابعة للمجموعة نفذت 14 غارة... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T02:06+0000
2023-10-11T02:27+0000
القوات الجوية الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "نفذت أطقم مروحيات كا-52 ومي-28 وطائرات هجومية تابعة لمجموعة قوات الغرب 14 هجوما بالصواريخ والقنابل على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء 25 المحمول جوا، واللواءين 14 و32 الميكانيكيين في مناطق سينكوفكا، وإيفانوفكا، وستيلماخوفكا، وبيريستوفو على محور كوبيانسك".وأضاف زيبينسكي أن أنظمة قاذفات اللهب وجهت ضربتين لمعاقل قوات لواء الدبابات الرابع التابع للجيش الأوكراني في منطقة ميكيفكا.وأشار زيبينسكي إلى أن "إجمالي خسائر العدو بلغت أكثر من 4 فصائل من القوة البشرية، وشاحنتين صغيرتين وطائرتين مسيرتين".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231010/القوات-الروسية-تحبط-6-هجمات-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان-وتقضي-على-نحو-60-عسكريًا-أوكرانيا-1081845936.html
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القوات الجوية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الجوية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الطيران الروسي يشن 14 غارة جوية على مواقع لألوية الجيش الأوكراني على محور كوبيانسك

02:06 GMT 11.10.2023 (تم التحديث: 02:27 GMT 11.10.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات ومروحيات هجومية تابعة للمجموعة نفذت 14 غارة جوية على مواقع ألوية تتبع للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في تصريح لـ "سبوتنيك": "نفذت أطقم مروحيات كا-52 ومي-28 وطائرات هجومية تابعة لمجموعة قوات الغرب 14 هجوما بالصواريخ والقنابل على تجمعات القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للواء 25 المحمول جوا، واللواءين 14 و32 الميكانيكيين في مناطق سينكوفكا، وإيفانوفكا، وستيلماخوفكا، وبيريستوفو على محور كوبيانسك".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 02:08 GMT
وأضاف زيبينسكي أن أنظمة قاذفات اللهب وجهت ضربتين لمعاقل قوات لواء الدبابات الرابع التابع للجيش الأوكراني في منطقة ميكيفكا.
وأشار زيبينسكي إلى أن "إجمالي خسائر العدو بلغت أكثر من 4 فصائل من القوة البشرية، وشاحنتين صغيرتين وطائرتين مسيرتين".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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