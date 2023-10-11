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https://sputnikarabic.ae/20231011/بلجيكا-تعلن-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-على-الرغم-من-فشل-الهجوم-المضاد-1081882613.html
بلجيكا تعلن تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" على الرغم من فشل "الهجوم المضاد"
بلجيكا تعلن تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" على الرغم من فشل "الهجوم المضاد"
أكد وزير الدفاع البلجيكي، لوديفين ديدوندر، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستزود أوكرانيا بـ"العديد" من طائرات إف-16، بدءا من عام 2025. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T07:06+0000
2023-10-11T07:06+0000
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أخبار أوكرانيا
إف-16
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وقال نائب رئيس وزراء المملكة، ديفيد كلارينفال، في وقت سابق، إن بلجيكا ستظل تدرس إمكانية نقل طائرتين إلى أربع طائرات إلى كييف في عام 2024، بإصرار الجناح الليبرالي في مجلس الوزراء.وذكرت إذاعة "آر تي إل" أن "وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر، أعلن أنه بدءا من عام 2025 سيتم إرسال العديد من طائرات إف-16 البلجيكية إلى أوكرانيا، اعتمادا على بناء إمكاناتها الجديدة من طراز إف-35".وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي، وصرح لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا في التدريب... على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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العالم, أخبار أوكرانيا, إف-16
العالم, أخبار أوكرانيا, إف-16

بلجيكا تعلن تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" على الرغم من فشل "الهجوم المضاد"

07:06 GMT 11.10.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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أكد وزير الدفاع البلجيكي، لوديفين ديدوندر، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستزود أوكرانيا بـ"العديد" من طائرات إف-16، بدءا من عام 2025.
وقال نائب رئيس وزراء المملكة، ديفيد كلارينفال، في وقت سابق، إن بلجيكا ستظل تدرس إمكانية نقل طائرتين إلى أربع طائرات إلى كييف في عام 2024، بإصرار الجناح الليبرالي في مجلس الوزراء.
وذكرت إذاعة "آر تي إل" أن "وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر، أعلن أنه بدءا من عام 2025 سيتم إرسال العديد من طائرات إف-16 البلجيكية إلى أوكرانيا، اعتمادا على بناء إمكاناتها الجديدة من طراز إف-35".
وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وصرح الكرملين أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي، وصرح لافروف أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا في التدريب... على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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