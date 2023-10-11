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https://sputnikarabic.ae/20231011/زعيم-كوريا-الشمالية-التعاون-مع-روسيا-سيتطور-إلى-مستوى-عالٍ-جديد-1081917491.html
زعيم كوريا الشمالية: التعاون مع روسيا سيتطور إلى مستوى عالٍ جديد
زعيم كوريا الشمالية: التعاون مع روسيا سيتطور إلى مستوى عالٍ جديد
قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، في برقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T22:44+0000
2023-10-11T22:44+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية
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وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أرسل كيم جونغ أون برقية تهنئة، اليوم، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.حسبما ذكرت الوكالة: "أشار كيم جونغ أون إلى أن العلاقات الكورية الروسية، التي بدأت بالخطوة الأولى بفضل القادة السابقين، تحركت باستمرار قدمًا على طريق الصداقة والتضامن وحسن الجوار،... واليوم تتطور بدون توقف نحو التطور المستمر والمستقبل الموجه نحو عصر جديد"،.وأعرب زعيم كوريا الشمالية في البرقية عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيتطور على مستوى جديد عال. كما تمنى كيم جونغ أون للشعب الروسي النجاح في التصدي لمؤامرات الإمبراطوريين وسياساتهم المعادية لروسيا بالعزلة.ووصل كيم جونغ أون إلى روسيا الشهر الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.وتعطي بيونغ يانغ الأولوية لموسكو في سياستها الخارجية، إذ أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.
https://sputnikarabic.ae/20230917/سفير-روسيا-لدى-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-راض-عن-زيارته-إلى-روسيا-1081108380.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية: التعاون مع روسيا سيتطور إلى مستوى عالٍ جديد

22:44 GMT 11.10.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل الاستقبال الرسمي على شرف زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب المحادثات بين الطرفين في فلاديفوستوك
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل الاستقبال الرسمي على شرف زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عقب المحادثات بين الطرفين في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، في برقية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن التعاون بين البلدين سيتطور إلى مستوى عالٍ جديد.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية، أرسل كيم جونغ أون برقية تهنئة، اليوم، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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حسبما ذكرت الوكالة: "أشار كيم جونغ أون إلى أن العلاقات الكورية الروسية، التي بدأت بالخطوة الأولى بفضل القادة السابقين، تحركت باستمرار قدمًا على طريق الصداقة والتضامن وحسن الجوار،... واليوم تتطور بدون توقف نحو التطور المستمر والمستقبل الموجه نحو عصر جديد"،.
وأعرب زعيم كوريا الشمالية في البرقية عن ثقته في أن التعاون بين البلدين سيتطور على مستوى جديد عال. كما تمنى كيم جونغ أون للشعب الروسي النجاح في التصدي لمؤامرات الإمبراطوريين وسياساتهم المعادية لروسيا بالعزلة.
ووصل كيم جونغ أون إلى روسيا الشهر الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.
وتعطي بيونغ يانغ الأولوية لموسكو في سياستها الخارجية، إذ أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي، أن العلاقات مع روسيا تمثل "الأولوية الأولى" بالنسبة لبلاده.
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