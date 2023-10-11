https://sputnikarabic.ae/20231011/زلزال-ثان-بقوة-5-ريختر-يضرب-شمال-غرب-ولاية-هرات-الأفغانية--1081879133.html
زلزال ثان بقوة 5 ريختر يضرب شمال غرب ولاية هرات الأفغانية
زلزال ثان بقوة 5 ريختر يضرب شمال غرب ولاية هرات الأفغانية
أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا ثانيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غرب ولاية هرات غربي أفغانستان. 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T03:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد 28 كلم شمال غرب ولاية هرات في الساعة 00:52 بالتوقيت العالمي (03:52) بتوقيت موسكو.وبحسب المركز فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، بينما لم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية أو مادية محتملة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان.يذكر أن زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضربا مدينة هرات، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت الماضي، وتقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.ونقلت حكومة "طالبان" الأفغانية، بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلا، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20231011/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-منطقة-شمال-غربي-أفغانستان-1081878642.html
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أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال
أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال
زلزال ثان بقوة 5 ريختر يضرب شمال غرب ولاية هرات الأفغانية
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أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا ثانيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غرب ولاية هرات غربي أفغانستان.
موسكو - سبوتنيك
. وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد 28 كلم شمال غرب ولاية هرات في الساعة 00:52 بالتوقيت العالمي (03:52) بتوقيت موسكو.
وبحسب المركز فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، بينما لم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية أو مادية محتملة.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة
ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان.
يذكر أن زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضربا مدينة هرات
، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت الماضي، وتقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.
ونقلت حكومة "طالبان" الأفغانية، بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلا، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية.