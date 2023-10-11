https://sputnikarabic.ae/20231011/ولي-العهد-السعودي-للرئيس-الإيراني-موقف-المملكة-ثابت-تجاه-مناصرة-القضية-الفلسطينية-1081917336.html

ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: موقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية

ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: موقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي التصعيد العسكري في قطاع غزة، مؤكدا على موقف... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T22:19+0000

2023-10-11T22:19+0000

2023-10-11T22:19+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إيران

أخبار إيران

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077225510_0:0:1892:1065_1920x0_80_0_0_774875c186210086695e16077aeb8ade.jpg

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.وخلال الاتصال، أكد ولي العهد أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء".كما أكد على "ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.

https://sputnikarabic.ae/20231011/وزارة-الصحة-بغزة-الخدمات-الصحية-في-القطاع-دخلت-مرحلة-حرجة-1081917149.html

https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يواصل-قصفه-لأهداف-تابعة-لمنظمة-حماس-في-قطاع-غزة-1081916527.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل