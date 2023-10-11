https://sputnikarabic.ae/20231011/ولي-العهد-السعودي-للرئيس-الإيراني-موقف-المملكة-ثابت-تجاه-مناصرة-القضية-الفلسطينية-1081917336.html
ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: موقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية
ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: موقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية
بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي التصعيد العسكري في قطاع غزة، مؤكدا على موقف... 11.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-11T22:19+0000
2023-10-11T22:19+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.وخلال الاتصال، أكد ولي العهد أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء".كما أكد على "ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.
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https://sputnikarabic.ae/20231011/الجيش-الإسرائيلي-يواصل-قصفه-لأهداف-تابعة-لمنظمة-حماس-في-قطاع-غزة-1081916527.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: موقف المملكة ثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية
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بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي التصعيد العسكري في قطاع غزة، مؤكدا على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها.
وخلال الاتصال، أكد ولي العهد أن "المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء".
كما أكد على "ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني"، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".
ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات
، تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1200 شخص، كما سقط آلاف المصابين من الجانبين، وذلك بالتزامن مع مساع دولية لاحتواء الوضع ووقف التصعيد.