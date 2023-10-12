https://sputnikarabic.ae/20231012/الدفاع-الرومانية-تعلن-اكتشاف-حفرة-عميقة-تسببت-بها-طائرة-دون-طيار-1081931709.html
الدفاع الرومانية تعلن اكتشاف حفرة عميقة تسببت بها طائرة دون طيار
الدفاع الرومانية تعلن اكتشاف حفرة عميقة تسببت بها طائرة دون طيار
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف حفرة من طائرة دون طيار بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. 12.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-12T10:22+0000
2023-10-12T10:22+0000
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وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية في بيان على الموقع الرسمي: "يوم الخميس، رصدت وزارة الدفاع الوطني المجال الجوي في مناطق المسؤولية في الوقت الحقيقي، وتم الكشف عن مجموعة من الطائرات دون طيار تتجه نحو الموانئ الأوكرانية، وفي الصباح، أبلغت المجموعة العملياتية والتكتيكية عن اكتشاف فوهة بركان من طائرة دون طيار بالقرب من الضفة اليمنى لذراع كيلي، على بعد ثلاثة كيلومترات غرب بلورو".وأفاد الجيش بأنه تم اتخاذ تدابير على الفور لضمان سلامة المنطقة، وتم إخطار السلطات المختصة على الفور بجمع الأدلة والتحقيق في الحادث.في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أنه تم العثور على حطام طائرات دون طيار مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا على أراضي البلاد.وطالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بإجراء تحقيق عاجل في اكتشاف الحطام، إذ اتهمت زعيمة حزب الاتحاد من أجل إنقاذ الرومانيين، كاثلين درولا، السلطات بحجب المعلومات وتصر على أنه من الضروري التشاور مع الناتو.وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الحلف ليس لديه بيانات عن "هجوم متعمد من قبل روسيا"، وفي سياق حادث الطائرات دون طيار، وسلمت وزارة الخارجية الرومانية مرتين مذكرة احتجاج إلى السفارة الروسية في بوخارست، بما في ذلك بسبب انتهاك المجال الجوي الروماني.
https://sputnikarabic.ae/20231012/لمن-تبيع-الولايات-المتحدة-أسلحتها-1081929703.html
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رومانيا, روسيا, العالم
الدفاع الرومانية تعلن اكتشاف حفرة عميقة تسببت بها طائرة دون طيار
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أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف حفرة من طائرة دون طيار بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الدفاع الرومانية في بيان على الموقع الرسمي: "يوم الخميس، رصدت وزارة الدفاع الوطني المجال الجوي في مناطق المسؤولية في الوقت الحقيقي، وتم الكشف عن مجموعة من الطائرات دون طيار تتجه نحو الموانئ الأوكرانية، وفي الصباح، أبلغت المجموعة العملياتية والتكتيكية عن اكتشاف فوهة بركان من طائرة دون طيار بالقرب من الضفة اليمنى لذراع كيلي، على بعد ثلاثة كيلومترات غرب بلورو".
وأفاد الجيش بأنه تم اتخاذ تدابير على الفور لضمان سلامة المنطقة، وتم إخطار السلطات المختصة على الفور بجمع الأدلة والتحقيق في الحادث.
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أنه تم العثور على حطام طائرات دون طيار مماثلة لتلك التي تستخدمها روسيا على أراضي البلاد.
وطالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، بإجراء تحقيق عاجل في اكتشاف الحطام، إذ اتهمت زعيمة حزب الاتحاد من أجل إنقاذ الرومانيين
، كاثلين درولا، السلطات بحجب المعلومات وتصر على أنه من الضروري التشاور مع الناتو.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن الحلف ليس لديه بيانات عن "هجوم متعمد من قبل روسيا"، وفي سياق حادث الطائرات دون طيار، وسلمت وزارة الخارجية الرومانية مرتين مذكرة احتجاج إلى السفارة الروسية في بوخارست، بما في ذلك بسبب انتهاك المجال الجوي الروماني.