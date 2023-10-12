https://sputnikarabic.ae/20231012/ترامب-حزب-الله-ذكي-ووزير-الدفاع-الإسرائيلي-أحمق-ونتنياهو-خذلنا-عند-اغتيال-سليماني-1081949963.html

ترامب: "حزب الله" ذكي ووزير الدفاع الإسرائيلي "أحمق" ونتنياهو خذلنا عند اغتيال سليماني

ترامب: "حزب الله" ذكي ووزير الدفاع الإسرائيلي "أحمق" ونتنياهو خذلنا عند اغتيال سليماني

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من إسرائيل لفشلها في توقع هجوم حركة "حماس" الفلسطينية يوم السبت الماضي، من خلال عمليتها "طوفان الأقصى". 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T16:02+0000

2023-10-12T16:02+0000

2023-10-12T16:02+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

بنيامين نتنياهو

حركة حماس

مقتل قاسم سليماني

أخبار حزب الله

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقال ترامب في مؤتمر لمؤيدين له في ولاية فلوريدا، أمس الأربعاء: "إذا تحدثت عن المخابرات أو تحدثت عن بعض الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ خلال الأسبوع الماضي، فإنه يجب عليهم (الإسرائيليين) تصحيح الأمور لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدا".كما أشاد الرئيس الأمريكي السابق بجماعة "حزب الله" اللبنانية، واصفا إياها بأنها "ذكية للغاية، بينما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت بـ"الأحمق".وقال المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري: "قرأت قبل ليلتين أن جميع رجال الأمن التابعين للرئيس الأمريكي، جو بايدن قالوا: "آمل ألا يهاجم حزب الله [إسرائيل] من الشمال لأن هذه هي النقطة الأكثر ضعفا".وهنا يوضح ترامب حديثه: "لدى الإسرائيليين وزير دفاع وطني أو شخص يقول: "آمل ألا يهاجمنا حزب الله من الشمال"، وكانت النتيجة أنه في صباح اليوم التالي هاجموا إسرائيل".وتابع الرئيس الأمريكي السابق ساخرا من غالانت: "من سمع عن مسؤول يقول على شاشة التلفزيون إنهم يتمنون ألا يهاجم العدو في منطقة معينة، إلا إذا كانت عملية خداع للعدو، لقد كان من المتوقع أن تكون جاهزا، لكن الإسرائيليين لم يكونوا مستعدين".وأدلى دونالد ترامب بتعليقاته، أمس الأربعاء"، بينما كان يتذكر اغتيال إدارته لقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في عام 2020.وأكد ترامب رسميا بأن "نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة عن المشاركة الفعالة في عملية قتل سليماني".ولم يرد مكتب نتنياهو على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ترامب، لكن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، قال في تصريحات لـ"قناة 13" الإسرائيلية إنه "من المخزي أن يقوم رجل مثل هذا، رئيس أمريكي سابق، بالتحريض على الدعاية، ونشر أشياء تجرح معنويات مقاتلي إسرائيل ومواطنيها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20231008/ترامب-عملية-طوفان-الأقصى-تم-تنفيذها-لأنه-لدينا-رئيس-أمريكي-ضعيف-1081781874.html

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, مقتل قاسم سليماني, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي