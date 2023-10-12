https://sputnikarabic.ae/20231012/صندوق-النقد-الدولي-الصراع-بين-إسرائيل-وفلسطين-سحابة-مظلمة-على-الاقتصاد-العالمي-1081944092.html

صندوق النقد الدولي: الصراع بين إسرائيل وفلسطين "سحابة مظلمة" على الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي: الصراع بين إسرائيل وفلسطين "سحابة مظلمة" على الاقتصاد العالمي

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس، تصعيد الصراع بين إسرائيل وفلسطين بأنه "قد يؤدي إلى قتامة" الاقتصاد العالمي. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T13:37+0000

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وقالت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي، فإننا نراقب عن كثب كيف يتطور الوضع، وكيف يؤثر بشكل خاص على أسواق النفط، ومن السابق لأوانه القول إننا شهدنا بعض الارتفاعات والانخفاضات في أسعار النفط، ولدينا بعض ردود الفعل في الأسواق، كما قلت إننا سنراقب هذا الأمر عن كثب".وتابعت: "ومن الواضح أن هذه سحابة جديدة تلوح في الأفق غير المشرق للاقتصاد العالمي، إنها سحابة جديدة تعتم هذا الأفق".من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.6% في عام 2022 إلى 2.0% في العام الحالي 2023، وذلك بسبب السياسات الرامية إلى حماية الاستقرار الاقتصادي، والتخفيضات المرتبطة بـ"أوبك+" في إنتاج النفط، والتحديات الخاصة بكل بلد، وفقا لبيان صادر عنه.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

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