https://sputnikarabic.ae/20231012/ميقاتي-لبنان-يعتزم-تقديم-شكوى-للأمم-المتحدة-ضد-الاعتداءات-الإسرائيلية-1081954124.html

ميقاتي: لبنان يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية... فيديو

ميقاتي: لبنان يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية... فيديو

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، وزارة الخارجية بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة ضد "الاعتداءات الإسرائيلية" على جنوب لبنان. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال ميقاتي، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء: "لبنان في عين العاصفة وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير قلقنا".وتابع: "نشدد على دور الجيش لتكريس الأمن والهدوء والتعاون مع اليونيفيل".وأكد أن "مجلس الوزراء اللبناني يدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد غزة ويقف إلى جانب الحق ويدعو المجتمع الدولي للضغط لوقف إطلاق النار".وشهدت الحدود مع لبنان، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة بين مقاومين والقوات الإسرائيلية، تخللها إطلاق قذائف صاروخية وموجهة.وقال رئيس حزب "أزرق أبيض" والمعارض الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات أمس الأربعاء، إنهم "سيزلزلون لبنان إذا لزم الأمر".وأضاف: "هذه القوة محسوسة في غزة، وإذا لزم الأمر في لبنان سيشعرون بها وسيشاهدها العالم كله، وسيكون نصيب عدونا الدم والنار والدخان".

https://sputnikarabic.ae/20230803/ميقاتي-من-غير-المسموح-أن-تعتبر-التنظيمات-الفلسطينية-الأرض-اللبنانية-سائبة-1079759857.html

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