https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يفرض-قيودا-جديدة-على-السجناء-الفلسطينيين-ردا-على-هجوم-غزة-1081954460.html

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يفرض قيودا جديدة على السجناء الفلسطينيين ردا على "هجوم غزة"

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يفرض قيودا جديدة على السجناء الفلسطينيين ردا على "هجوم غزة"

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، عن قيود جديدة على السجناء الفلسطينيين، في خطوة تهدف إلى تفاقم ظروفهم المعيشية الصعبة، وسط... 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T17:38+0000

2023-10-12T17:38+0000

2023-10-12T17:38+0000

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وبحسب بن غفير، فإن الإجراء الجديد يقضي بمنح المساجين مراتب في أماكن نومهم بدلا من الأسرّة، وهو الأمر الذي "سيمكّن السجون من استيعاب نزلاء جدد من بين الذين ألقت إسرائيل القبض عليهم، بعد تسللهم من غزة يوم السبت الماضي"، وفق قوله.وأكد بن غفير، أن "إزالة الأسرّة للإرهابيين المسجونين، سيمكّن السجون من استيعاب سجناء جدد، بما في ذلك نشطاء حركة "حماس" الذين أسرتهم إسرائيل".وذكر بيان صادر عن مكتب بن غفير: "وبموافقة المدعي العام، غالي باهاراف ميارا، فإن القيود ستجعل أماكن معيشة السجناء أكثر ازدحاما"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسؤول عن الشرطة ونظام السجون، لانتقادات شديدة – إلى جانب معظم أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – بسبب عدم بذله الكثير من الجهود لتهدئة الوضع في بلاده بعد "الهجوم الصادم" الذي وقع يوم السبت الماضي، وقتلت فيه حركة "حماس" ما لا يقل عن 1300 مدني وجندي، وجرح أكثر من 3000.ويوم أمس الأربعاء، قال بن غفير إن وزارة الأمن القومي أعطت تعليمات لشراء 10 آلاف بندقية هجومية، لتوزيعها على فرق الأمن المدنية.وقال مكتبه إنه تم بالفعل شراء نحو 4000 بندقية من شركة تصنيع إسرائيلية، وسيتم توزيعها على الفور.وأضاف أنه "تم الحصول كذلك على خوذات وسترات واقية من الرصاص، وهي جاهزة للتوزيع الفوري إلى جانب البنادق، مع التركيز بشكل خاص على البلدات القريبة من حدود إسرائيل، فضلاً عن المدن اليهودية العربية المختلطة ومستوطنات الضفة الغربية".يشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عُرف بتحركاته العديدة التي تسعى لفرض إجراءات تزيد "مرارة حياة" المحتجزين في السجون، بما في ذلك إنهاء تناول خبز البيتا الطازج داخل السجون، والحد من وقت استحمام السجناء.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية"، شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف من الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20231010/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-بن-غفير-يعلن-تسليح-الإسرائيليين-في-المدن-المختلطة-1081859696.html

https://sputnikarabic.ae/20231009/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-بن-غفير-يوجه-بعملية-طارئة-بعد-طوفان-الأقصى-1081817580.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس