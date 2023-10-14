https://sputnikarabic.ae/20231014/الخارجية-النمسا-أجلت-أكثر-من-430-شخصا-من-إسرائيل-خلال-يومين-1081987761.html

الخارجية: النمسا أجلت أكثر من 430 شخصا من إسرائيل خلال يومين

الخارجية: النمسا أجلت أكثر من 430 شخصا من إسرائيل خلال يومين

نظمت وزارة الخارجية النمساوية، عمليات إجلاء لأكثر من 430 شخصا من إسرائيل خلال يومين. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T04:24+0000

2023-10-14T04:24+0000

2023-10-14T04:24+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار النمسا

إسرائيل

العالم

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وقالت الخارجية على موقع "إكس"، "اليوم، هبطت آخر رحلة إجلاء من إسرائيل، نظمتها وزارة الخارجية، في فيينا.. خلال 48 ساعة أجلينا أكثر من 430 شخصًا من منطقة الأزمة".وصلت أول طائرة تقل مواطنين نمساويين تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى فيينا بعد ظهر الخميس، وعلى متنها 176 شخصًا.وكان من المفترض أن يتم إجلاء حاملي الجنسية النمساوية بطائرة عسكرية الأربعاء، لكنها لم تتمكن من الإقلاع بسبب خلل فني.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا في 11 أكتوبر/ تشرين الأول تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، في جولة شرق أوسطية لبحث التصعيد تشمل إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات ومصر، كما وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضًا إلى إسرائيل في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أعلن عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 قتيلًا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231013/وثيقة-الخارجية-الأمريكية-تحذر-دبلوماسييها-من-الحديث-عن-خفض-التصعيد-في-غزة-1081985918.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار النمسا, إسرائيل, العالم