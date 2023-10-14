عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231014/العفو-الدولية-تصف-تهجير-السكان-في-غزة-بـالأمر-المشين-وتطالب-إسرائيل-بالتراجع-عنه-1082012081.html
العفو الدولية تصف "تهجير السكان" في غزة بـ"الأمر المشين" وتطالب إسرائيل بالتراجع عنه
العفو الدولية تصف "تهجير السكان" في غزة بـ"الأمر المشين" وتطالب إسرائيل بالتراجع عنه
قالت منظمة العفو الدولية إن إجبار الفلسطينيين على مغادرة شمالي غزة يرقى إلى التهجير القسري للمدنيين ويعد انتهاكا للقانون الدولي. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T18:51+0000
2023-10-14T18:51+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081990048_0:46:528:343_1920x0_80_0_0_9f0edeeebc7dd9ca87223784a59bcb0e.jpg
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن منظمة العفو الدولية حذرت إسرائيل من التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناء على التحذير الذي وجهته للفلسطينيين.وتابعت: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين أينما كان مكانهم في قطاع غزة".وتابعت: "القوات الإسرائيلية تستخدم هذا التحذير للتهجير القسري لـ1.1 مليون شخص من مدينة غزة وشمالها، مما خلق حالة من الذعر والرعب بين المواطنين، الذي باتوا يفترشون الشوارع".وتشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عدد النازحين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة وصل لـ532 ألف شخص.وقالت كالامار إنه يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي الإنساني، بينما يجب على المجتمع الدولي ألا يضفي شرعية على حصار الفلسطينيين، المستمر منذ نحو 16 عاما.يذكر أن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل نحو ألفين و270 فلسطينيا إضافة إلى أكثر من 8 آلاف و700 جريح.يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحم مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
https://sputnikarabic.ae/20231014/شاهدة-عيان-لـسبوتنيك-الوضع-في-غزة-كارثي-هناك-عائلات-تم-مسحها-ونتعرض-لإبادة-جماعية-1082011298.html
https://sputnikarabic.ae/20231014/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-لـسبوتنيك-الوضع-الصحي-في-غزة-دموي-وإسرائيل-تقصف-الحجر-والبشر--1082010754.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081990048_6:0:523:388_1920x0_80_0_0_150dba1e74c8a1d63705e518b4bb112b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

العفو الدولية تصف "تهجير السكان" في غزة بـ"الأمر المشين" وتطالب إسرائيل بالتراجع عنه

18:51 GMT 14.10.2023
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
قالت منظمة العفو الدولية إن إجبار الفلسطينيين على مغادرة شمالي غزة يرقى إلى التهجير القسري للمدنيين ويعد انتهاكا للقانون الدولي.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن منظمة العفو الدولية حذرت إسرائيل من التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناء على التحذير الذي وجهته للفلسطينيين.
وتابعت: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين أينما كان مكانهم في قطاع غزة".
وقالت أنياس كالامار إن إسرائيل تقوم بتدابير عقاب جماعي بلا رحمة.
وتابعت: "القوات الإسرائيلية تستخدم هذا التحذير للتهجير القسري لـ1.1 مليون شخص من مدينة غزة وشمالها، مما خلق حالة من الذعر والرعب بين المواطنين، الذي باتوا يفترشون الشوارع".
نتائج الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
شاهدة عيان لـ"سبوتنيك": الوضع في غزة كارثي.. هناك عائلات تم مسحها ونتعرض لإبادة جماعية
18:06 GMT
وتشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عدد النازحين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة وصل لـ532 ألف شخص.
وقالت كالامار إنه يجب على إسرائيل أن تحترم القانون الدولي الإنساني، بينما يجب على المجتمع الدولي ألا يضفي شرعية على حصار الفلسطينيين، المستمر منذ نحو 16 عاما.
يذكر أن القصف الإسرائيلي على غزة أدى إلى مقتل نحو ألفين و270 فلسطينيا إضافة إلى أكثر من 8 آلاف و700 جريح.
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
وزيرة الصحة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": الوضع الصحي في غزة دموي وإسرائيل تقصف الحجر والبشر
18:00 GMT
يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحم مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала