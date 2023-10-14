https://sputnikarabic.ae/20231014/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-المجتمع-الدولي-بتدخل-فوري-لوقف-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-1082001650.html
مجلس التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة
مجلس التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة
أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن "استمرار الاستهداف الوحشي للمدنيين في قطاع غزة ودعوات التهجير القسري تستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي". 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T12:58+0000
2023-10-14T12:58+0000
2023-10-14T12:58+0000
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وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في كلمة له، على "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي ينتهجه الاحتلال بحق قطاع غزة، ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية".وأكد البديوي "أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه القوات الإسرائيلية، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية، وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.في حين أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/هنية-في-رسالة-عاجلة-للأمم-المتحدة-ما-يتعرض-له-شعبنا-في-غزة-عدوان-همجي-يرقى-إلى-جرائم-حرب--1081999473.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مجلس التعاون الخليجي, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مجلس التعاون الخليجي, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي يطالب المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة
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أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، أن "استمرار الاستهداف الوحشي للمدنيين في قطاع غزة ودعوات التهجير القسري تستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي".
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في كلمة له
، على "ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي ينتهجه الاحتلال بحق قطاع غزة، ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية".
وأكد البديوي "أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه القوات الإسرائيلية، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية، وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
.
في حين أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.