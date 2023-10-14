عربي
https://sputnikarabic.ae/20231014/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-أمريكا-تتحمل-مسؤولية-استمرار-العدوان-الإسرائيلي-1082012862.html
مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تتحمل مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي
مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تتحمل مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن أمريكا لم تستجب حتى الآن لدعوات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للتأثير على إسرائيل "لوقف العدوان على قطاع غزة". 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T19:23+0000
2023-10-14T19:23+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081821519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fc145e4ab5b625cbfdb55fab6aa4458.jpg
وقال الهباش في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال بشأن نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن الأسبوع الماضي: "شدد الرئيس خلال لقاءاته في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أن المهمة الأساسية في هذه المرحلة هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".وأضاف الهباش: "بصراحة، لا يوجد حتى الآن أي رد إيجابي من الجانب الأمريكي، ويتحمل الجانب الأمريكي المسؤولية الأكبر عن استمرار هذا العدوان. لأنه يدعم إسرائيل بشكل غير محدود، بكل الوسائل السياسية والعسكرية".وأكد الهباش أن القيادة الفلسطينية ترفض الخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة، وتدعو العالم إلى التدخل لوقف "حرب الإبادة" الإسرائيلية على القطاع.ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-لـسبوتنيك-الوضع-الصحي-في-غزة-دموي-وإسرائيل-تقصف-الحجر-والبشر--1082010754.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081821519_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fa77fddf15f7d24315e30958e3a60e60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا تتحمل مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي

19:23 GMT 14.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة
الجيش الاسرائيلي يدمر مساجد ومصارف ومدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن أمريكا لم تستجب حتى الآن لدعوات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للتأثير على إسرائيل "لوقف العدوان على قطاع غزة".
وقال الهباش في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال بشأن نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن الأسبوع الماضي: "شدد الرئيس خلال لقاءاته في عمان مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أن المهمة الأساسية في هذه المرحلة هي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وتابع الهباش: "أشار الرئيس إلى أن رام الله تريد حلا سلميا وسياسيا لهذا الصراع".

وأضاف الهباش: "بصراحة، لا يوجد حتى الآن أي رد إيجابي من الجانب الأمريكي، ويتحمل الجانب الأمريكي المسؤولية الأكبر عن استمرار هذا العدوان. لأنه يدعم إسرائيل بشكل غير محدود، بكل الوسائل السياسية والعسكرية".
الجيش الإسرائيلي يدمر عددا من المساجد والمصارف والمدارس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
وزيرة الصحة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": الوضع الصحي في غزة دموي وإسرائيل تقصف الحجر والبشر
18:00 GMT
وأكد الهباش أن القيادة الفلسطينية ترفض الخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة، وتدعو العالم إلى التدخل لوقف "حرب الإبادة" الإسرائيلية على القطاع.

وأضاف: "في نهاية المطاف هذه الجولة ستنتهي أيا كانت نتيجتها، لكن إذا بقي الاحتلال فعلينا أن نتوقع جولة أخرى، وربما جولات وقد تكون أكثر قسوة وضراوة من هذه الجولة، لأن المشكلة هي في وجود الاحتلال".

ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала