https://sputnikarabic.ae/20231014/وزير-الدفاع-الأمريكي-يذكر-إسرائيل-بـقانون-الحرب-ويؤكد-دعم-البنتاغون-الكامل-لتل-أبيب-1082016949.html

وزير الدفاع الأمريكي يذكر إسرائيل بـ"قانون الحرب" ويؤكد دعم البنتاغون الكامل لتل أبيب

وزير الدفاع الأمريكي يذكر إسرائيل بـ"قانون الحرب" ويؤكد دعم البنتاغون الكامل لتل أبيب

أشار وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال حديثه مع نظيره الإسرائيلي، إلى أهمية اتباع قانون الحرب، على خلفية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. 14.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-14T22:31+0000

2023-10-14T22:31+0000

2023-10-14T22:31+0000

وزير الدفاع الأمريكي

البنتاغون الأمريكي

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، "خلال الاتصال تحدث عن أهمية اتباع قانون الحرب، بما فيه الالتزامات بحماية المدنيين، وأيضا تدهور الوضع الإنساني في غزة".وأمس الجمعة، تعهد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بتوفير كل ما يلزم إسرائيل "للدفاع عن نفسها"، داعيًا "جميع من يرغب في تحقيق السلام في المنطقة" لإدانة هجوم حركة "حماس" على إسرائيل.وأكد أوستن تضامن بلاده مع إسرائيل في حربها ضد "حماس"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يؤاف غالانت في إسرائيل.في سياق متصل، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.ونشر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، بيانا أكد فيه إجراء نتنياهو مكالمة هاتفية مع الرئيس بايدن، موضحا أنه الاتصال الخامس من نوعه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس" على إسرائيل، فجر السبت الماضي.يذكر أن الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية وصل إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل على هجوم حماس بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة.وأسفر التصعيد الإسرائيلي في غزة عن مقتل 2228 قتيلا و8744 مصابا معظم من النساء والأطفال، كما زاد عدد الضحايا الإسرائيليين عن الألف والمصابين بالآلاف.

https://sputnikarabic.ae/20231014/موسكو-أمريكا-أوصلت-الصراع-في-الشرق-الأوسط-إلى-نقطة-اللاعودة-1082005875.html

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وزير الدفاع الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل