https://sputnikarabic.ae/20231014/موسكو-أمريكا-أوصلت-الصراع-في-الشرق-الأوسط-إلى-نقطة-اللاعودة-1082005875.html
موسكو: أمريكا أوصلت الصراع في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة
موسكو: أمريكا أوصلت الصراع في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أمريكا أوصلت الوضع الأمني في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة. 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T15:24+0000
2023-10-14T15:24+0000
2023-10-14T15:24+0000
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام"، تعليقا على بيان الخارجية الأميركية: "ضامن الأمن في المنطقة أوصل الأمن إلى نقطة اللاعودة. ومرة أخرى، لن يحاسب أحد في واشنطن على فظائعهم واستفزازاتهم؟".وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها "منحت موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم في إسرائيل، الحق في مغادرة البلاد وسط وضع أمني غير مسبوق".ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/اليونيسيف-423-ألف-شخص-ينزحون-من-منازلهم-في-غزة--1082003522.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
موسكو: أمريكا أوصلت الصراع في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة
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صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن أمريكا أوصلت الوضع الأمني في الشرق الأوسط إلى نقطة اللاعودة.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام"، تعليقا على بيان الخارجية الأميركية: "ضامن الأمن في المنطقة أوصل الأمن إلى نقطة اللاعودة. ومرة أخرى، لن يحاسب أحد في واشنطن على فظائعهم واستفزازاتهم؟".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها "منحت موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم في إسرائيل، الحق في مغادرة البلاد وسط وضع أمني غير مسبوق".
ووصل الصراع بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، إلى تصعيد غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل على هجوم "حماس" بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها،
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) صادق رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، وتم تفويض الجيش بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.