https://sputnikarabic.ae/20231014/وزير-الطاقة-في-بوركينا-فاسو-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-المحطة-النووية-في-بلاده-بالتعاون-مع-روساتوم-1082000173.html
وزير الطاقة في بوركينا فاسو يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل المحطة النووية في بلاده بالتعاون مع "روساتوم"
وزير الطاقة في بوركينا فاسو يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل المحطة النووية في بلاده بالتعاون مع "روساتوم"
وقعت حكومة بوركينا فاسو، أمس الجمعة الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مذكرة مع شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، لبناء محطة للطاقة النووية في... 14.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-14T12:26+0000
2023-10-14T12:26+0000
2023-10-14T12:26+0000
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ووصف وزير الطاقة والتعدين والمحاجر في بوركينا فاسو، سيمون بيير بوسيم، في تصريحات لـ"سبوتنيك أفريقيا" المشروع بأنه "طموح"، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لبناء محطة للطاقة النووية في الدولة الأفريقية، التي وقعتها الحكومة البوركينابية وشركة "روساتوم"، "تهدف إلى تعزيز تطوير محطات الطاقة النووية في بوركينا فاسو".علاوة على ذلك، فقد أشار بوسيم إلى أنه "بالتعاون مع "روساتوم"، تعمل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على تطوير شراكة مع شركة النفط "Transneft"، و"Inter RAO" المتخصصة في استيراد وتصدير الكهرباء.وشدد الوزير على أن "في الواقع، البلاد بحاجة إلى الحكم الذاتي وأمن الطاقة".وبخلاف بوركينا فاسو، فإن شركة "روساتوم" تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك زيمبابوي وبوروندي، إذ وقعت الشركة معهما اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.وإلى جانب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين شركة الوقود النووي الروسية التابعة للمؤسسة "TVEL" وشركة الطاقة النووية الجنوب أفريقية "Nesca" في مجال إنتاج الوقود النووي.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته في أسبوع الطاقة الروسي "REW"، أن الصناعة النووية في البلاد وروساتوم، على وجه الخصوص، ليس لهما نظير.طاقة متجددةوفي معرض حديثه عن الطاقة المتجددة، أكد وزير الطاقة البوركينابي، سيمون بيير بوسيم، أنه حتى لو كانت بوركينا فاسو "تعجب" بمفهومها، فإن "الحق الأول هو الحق في الحياة".وشدد على أنه "إذا كانت الطاقة المتجددة ستؤدي إلى تعقيد مستقبل بلادنا، فسوف نختار الوقود الأحفوري".وأكد مجددا "إننا نرحب بظهور الطاقة المتجددة، ولكننا نركز بشكل أكبر على رفاهية سكاننا".ويعد المنتدى الدولي لـ"أسبوع الطاقة الروسي" هو أحد المنصات الدولية الرئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير الوقود وقطاع الطاقة. وتقام الدورة السادسة للمنتدى في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري في موسكو.وفي معرض مشاركة انطباعه عن أسبوع الطاقة الروسي السادس، قال وزير الطاقة البوركينابي، سيمون بيير بوسيم لـ"سبوتنيك أفريقيا" إن الحدث كان "تجربة جميلة للغاية"، و"شراكة مربحة للجانبين" بالنسبة له، فضلا عن "شراكة المساواة".وتابع لافتا إلى أن الأمر يتعلق "بتبادل الخبرات بين الشركاء".
https://sputnikarabic.ae/20230819/وزير-دفاع-بوركينا-فاسو-لـسبوتنيك-اشترينا-أسلحة-من-روسيا-وبأسعار-جيدة--عاجل-1080212556.html
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حصري, بوركينا فاسو, روسيا, روساتوم, العالم, أفريقيا, أخبار العالم الآن
حصري, بوركينا فاسو, روسيا, روساتوم, العالم, أفريقيا, أخبار العالم الآن
وزير الطاقة في بوركينا فاسو يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل المحطة النووية في بلاده بالتعاون مع "روساتوم"
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حصري
وقعت حكومة بوركينا فاسو، أمس الجمعة الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مذكرة مع شركة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، لبناء محطة للطاقة النووية في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
ووصف وزير الطاقة والتعدين والمحاجر في بوركينا فاسو، سيمون بيير بوسيم، في تصريحات لـ"سبوتنيك أفريقيا
" المشروع بأنه "طموح"، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لبناء محطة للطاقة النووية في الدولة الأفريقية، التي وقعتها الحكومة البوركينابية وشركة "روساتوم"، "تهدف إلى تعزيز تطوير محطات الطاقة النووية في بوركينا فاسو".
وبحسب الوزير، فقد "تم إبرام الاتفاقية "لغرض تطوير محطات الطاقة النووية في بوركينا فاسو، ومن أجل معرفة إلى أي مدى يمكننا استخدام هذه الطاقة سلميا لتلبية احتياجات سكان بوركينا فاسو، لا سيما فيما يتعلق في الصناعة والطب والزراعة والأمن وغيرها".
علاوة على ذلك، فقد أشار بوسيم إلى أنه "بالتعاون مع "روساتوم"، تعمل الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على تطوير شراكة مع شركة النفط "Transneft"، و"Inter RAO" المتخصصة في استيراد وتصدير الكهرباء.
وشدد الوزير على أن "في الواقع، البلاد بحاجة إلى الحكم الذاتي وأمن الطاقة".
وبخلاف بوركينا فاسو، فإن شركة "روساتوم" تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك زيمبابوي وبوروندي، إذ وقعت الشركة معهما اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
وإلى جانب ذلك، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين شركة الوقود النووي الروسية التابعة للمؤسسة "TVEL" وشركة الطاقة النووية الجنوب أفريقية "Nesca" في مجال إنتاج الوقود النووي.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته في أسبوع الطاقة الروسي "REW"، أن الصناعة النووية في البلاد وروساتوم، على وجه الخصوص، ليس لهما نظير.
وفي معرض حديثه عن الطاقة المتجددة، أكد وزير الطاقة البوركينابي، سيمون بيير بوسيم، أنه حتى لو كانت بوركينا فاسو "تعجب" بمفهومها، فإن "الحق الأول هو الحق في الحياة".
وشدد على أنه "إذا كانت الطاقة المتجددة ستؤدي إلى تعقيد مستقبل بلادنا، فسوف نختار الوقود الأحفوري".
ومع ذلك، أضاف الوزير أنه "إذا كان من الممكن الجمع بين "الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية والحرارية من أجل الحصول على الطاقة التي يمكن أن تضمن تنميتنا"، فسيتم تأييد هذا الخيار.
وأكد مجددا "إننا نرحب بظهور الطاقة المتجددة، ولكننا نركز بشكل أكبر على رفاهية سكاننا".
ويعد المنتدى الدولي لـ"أسبوع الطاقة الروسي
" هو أحد المنصات الدولية الرئيسية لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير الوقود وقطاع الطاقة. وتقام الدورة السادسة للمنتدى في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري في موسكو.
وفي معرض مشاركة انطباعه عن أسبوع الطاقة الروسي السادس، قال وزير الطاقة البوركينابي، سيمون بيير بوسيم لـ"سبوتنيك أفريقيا" إن الحدث كان "تجربة جميلة للغاية"، و"شراكة مربحة للجانبين" بالنسبة له، فضلا عن "شراكة المساواة".
وتابع لافتا إلى أن الأمر يتعلق "بتبادل الخبرات بين الشركاء".