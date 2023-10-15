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إسرائيل تعلن إعادة ضخ المياه إلى مناطق في جنوب قطاع غزة
إسرائيل تعلن إعادة ضخ المياه إلى مناطق في جنوب قطاع غزة
قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على اتخاذ قرار بإعادة ضخ... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T17:37+0000
2023-10-15T17:37+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن كاتس قوله بأن قرار "إعادة ضخ المياه جزئيا إلى غزة يتماشى مع السياسة الإسرائيلية، التي تتمثل في تشديد الحصار على الأراضي التي تسيطر عليها حماس"، على حد قوله.يذكر أن الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس، كان قد أمر، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وسط مخاوف فلسطينية من توقف العمل داخل مستشفيات القطاع التي تواصل استقبال الجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي.جاء القرار الإسرائيلي ضمن الرد على عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، باتجاه العمق الإسرائيلي في "غلاف غزة"، وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.في السياق ذاته، أعلنت مصر، اليوم الأحد، عن تكثيف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر.وصرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن "غياب أفق لحل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب"، محذرا من أن "التأخير في الحل يترتب عليه المزيد من الضحايا".وأضاف السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "مصر تتحسب أن يتجاوز رد الفعل الإسرائيلي الحالي حد الدفاع عن النفس"، معربا عن تخوفه من أن يتحول ذلك لعقاب جماعي، مؤكدا أن "الأزمة الحالية قد يكون لها تداعيات على مستوى منطقة الشرق الأوسط ونبذل جهودنا لوقف التصعيد"، مشيرا إلى مقتل 2500 فلسطيني خلال أعمال العنف الأخيرة داخل قطاع غزة، بحسب قوله.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة

إسرائيل تعلن إعادة ضخ المياه إلى مناطق في جنوب قطاع غزة

17:37 GMT 15.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSأطفال فلسطينيون ينتظرون تعبئة المياه النظيفة من الأنابيب في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 سبتمبر/ أيلول 2007
أطفال فلسطينيون ينتظرون تعبئة المياه النظيفة من الأنابيب في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 سبتمبر/ أيلول 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا على اتخاذ قرار بإعادة ضخ إمدادات المياه إلى أجزاء من جنوب قطاع غزة تم الاتفاق عليها.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية عن كاتس قوله بأن قرار "إعادة ضخ المياه جزئيا إلى غزة يتماشى مع السياسة الإسرائيلية، التي تتمثل في تشديد الحصار على الأراضي التي تسيطر عليها حماس"، على حد قوله.
يذكر أن الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس، كان قد أمر، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وسط مخاوف فلسطينية من توقف العمل داخل مستشفيات القطاع التي تواصل استقبال الجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي.
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جاء القرار الإسرائيلي ضمن الرد على عملية "طوفان الأقصى" الواسعة النطاق التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية، باتجاه العمق الإسرائيلي في "غلاف غزة"، وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
في السياق ذاته، أعلنت مصر، اليوم الأحد، عن تكثيف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الحكومية، عن مصادر.
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وصرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن "غياب أفق لحل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب"، محذرا من أن "التأخير في الحل يترتب عليه المزيد من الضحايا".
وأضاف السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "مصر تتحسب أن يتجاوز رد الفعل الإسرائيلي الحالي حد الدفاع عن النفس"، معربا عن تخوفه من أن يتحول ذلك لعقاب جماعي، مؤكدا أن "الأزمة الحالية قد يكون لها تداعيات على مستوى منطقة الشرق الأوسط ونبذل جهودنا لوقف التصعيد"، مشيرا إلى مقتل 2500 فلسطيني خلال أعمال العنف الأخيرة داخل قطاع غزة، بحسب قوله.
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