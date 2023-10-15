https://sputnikarabic.ae/20231015/حزب-الله-أي-عدوان-إسرائيلي-على-لبنان-سيقابل-بالرد-القاسي-والعاجل-1082039101.html

"حزب الله": أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل بالرد القاسي والعاجل

"حزب الله": أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل بالرد القاسي والعاجل

اعتبر "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن "العدوان الإسرائيلي على غزة هو تهديد للأمن القومي في لبنان، وأن أهداف ونتائج العدوان على غزة، تتجاوز غزة لتصل إلى... 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T16:43+0000

2023-10-15T16:43+0000

2023-10-15T16:43+0000

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وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، الشيخ نبيل قاووق، في كلمة له، إن "الأساطيل وحاملات الطائرات لن تخيفنا من أن نقوم بواجبنا الوطني والإنساني في الدفاع عن وطننا"، محذرا من أن "أي عدوان إسرائيلي على لبنان في أي زمان ومكان، سيقابل بالرد القاسي والعاجل".ورأى قاووق أن "المسؤول الأول عن المجازر المتواصلة في غزة هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي شجعت وغطت مجازر جيش العدو الإسرائيلي، وإن دماء الشهداء تقطر من أيدي الإدارة الأمريكية، التي أثبتت أنها إدارة إرهابية متوحشة"، بحسب قوله.واعتبر قاووق أن "تحريك الأساطيل له هدف واحد، وهو عزل غزة عن أي نصرة خارجية، ومنع المقاومة في لبنان، عن نصرة ودعم ومساندة غزة، وهذا أحد الأدلة التي تدلل على الوهن الإسرائيلي".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة"، وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجموا خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.جاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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