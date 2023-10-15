https://sputnikarabic.ae/20231015/الدفاع-القوات-الجوية-الفضائية-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف--عاجل-1082018680.html
الدفاع: سلاح الجو الروسي يدك معاقل القوات الأوكرانية في خاركوف
الدفاع: سلاح الجو الروسي يدك معاقل القوات الأوكرانية في خاركوف
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الجوية الفضائية الروسية قصفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من حي سينكوفكا وأحياء... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T02:37+0000
2023-10-15T02:37+0000
2023-10-15T02:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الجوية الروسية
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
خاركوف
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موسكو– سبوتنيك. وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك"، "قصفت المروحيات الهجومية الروسية من طراز كا-52 ومي-28 والطائرات الهجومية بالصواريخ والقنابل، تجمعات القوات الحية والأسلحة والآليات العسكرية للوحدات 95 إنزال هجومية 14 و 32 الميكانيكية والوحدات الدفاعية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وليونوفكا".بالإضافة إلى ذلك، شنت طائرات الروسية من طراز سو-34 ضربات على نقاط التمركز المؤقتة والنقاط الأساسية لوحدات الفرقة الميكانيكية 43 للجيش الأوكراني في مناطق بيتروبافلوفكا وبيستشاني.في وقت مبكر من صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلاً 27 طائرة مسيرة أوكرانية.وقال بيان الدفاع الروسية، "الليلة، أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 27 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 18 منها فوق مقاطعة كورسك واثنتين في الجو فوق بيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على محاور القتال.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الدفاع-الدفاعات-الجوية-الروسية-أسقطت-ليلا-27-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1082018045.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الجوية الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, خاركوف
روسيا, القوات الجوية الروسية, أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, خاركوف
الدفاع: سلاح الجو الروسي يدك معاقل القوات الأوكرانية في خاركوف
02:37 GMT 15.10.2023 (تم التحديث: 02:51 GMT 15.10.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب"، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الجوية الفضائية الروسية قصفت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من حي سينكوفكا وأحياء أخرى في مقاطعة خاركوف.
موسكو– سبوتنيك. وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك"، "قصفت المروحيات الهجومية الروسية من طراز كا-52 ومي-28 والطائرات الهجومية بالصواريخ والقنابل، تجمعات القوات الحية والأسلحة والآليات العسكرية للوحدات 95 إنزال هجومية 14 و 32 الميكانيكية والوحدات الدفاعية في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وليونوفكا".
بالإضافة إلى ذلك، شنت طائرات الروسية من طراز سو-34 ضربات على نقاط التمركز المؤقتة والنقاط الأساسية لوحدات الفرقة الميكانيكية 43 للجيش الأوكراني في مناطق بيتروبافلوفكا وبيستشاني.
ولفت إلى أنه بلغت الخسائر الإجمالية للعدو على هذه الجبهة ما يصل إلى سريتين، دبابة واحدة، مدرعة "كوزاك" واحدة، مدرعة ناقلة جنود وثلاث سيارات بيك آب.
في وقت مبكر من صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلاً 27 طائرة مسيرة أوكرانية.
وقال بيان الدفاع الروسية، "الليلة، أحبطت محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 27 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 18 منها فوق مقاطعة كورسك واثنتين في الجو فوق بيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على محاور القتال.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.