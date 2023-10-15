https://sputnikarabic.ae/20231015/الرئيس-الإيراني-لنظيره-الفرنسي-إذا-لم-يتوقف-قتل-أهالي-غزة-ستتسع-رقعة-الحرب-1082037317.html

الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة ستتسع رقعة الحرب

الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي: إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة ستتسع رقعة الحرب

حذّر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، من "استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر". 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T15:43+0000

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وقال مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، عبر حسابه على "إكس"، إن "رئيسي أكد خلال محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة، سيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور وتوسع ساحة الحرب".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231010/الصدر-يوجه-دعوة-إلى-مصر-والسعودية-وإيران-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1081859104.html

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