https://sputnikarabic.ae/20231015/الرئيس-السابق-لمجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يدعو-لتهجير-سكان-غزة-إلى-مصر-أو-الخليج-1082025920.html

الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لتهجير سكان غزة إلى مصر أو الخليج

الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لتهجير سكان غزة إلى مصر أو الخليج

دعا غيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى تهجير أهالي غزة، إلى مصر أو دول الخليج، وعدم الاكتفاء بالقضاء على حركة "حماس" الفلسطينية. 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T10:58+0000

2023-10-15T10:58+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وذكر آيلاند في مقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أول أمس الجمعة، أن "إطلاق الجيش الإسرائيلي لعملية "السيوف الحديدية" ليس للقضاء على "حماس" فحسب، وإنما لتحديد أهداف استراتيجية جديدة تتمثل بالقيام بحرب برية على غزة، وتهجير أهالي القطاع إلى مصر ودول الخليج".وطالب غيورا آيلاند، بخلق ظروف بيئية غير مناسبة للعيش في قطاع غزة، من خلال القيام بعملية برية موسعة، بعيدا عن مدتها أو تكلفتها على إسرائيل، بمعنى خلق أزمة إنسانية في غزة تجبر أهالي القطاع على البحث عن مأوى أو ملجأ في دول الخليج أو مصر، بحسب قوله.لا خيار أمام الفلسطينيين سوى مصروأشار الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن بلاده تخوض حرب وجود ولا خيار أمامها سوى إيجاد مأوى أو ملجأ لسكان غزة في مصر ودول الخليج، بحسب قوله.ويشار إلى أن وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، قد أطلقت تصريحا مثيرا للاهتمام، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، دعت فيه إلى أن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء المصرية، بحسب قولها.ردود مصرية غاضبةوجاءت تصريحات جملئيل أثناء تواجدها، آنذاك، في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة، في وقت طلبت فيه وزارة الخارجية المصرية، توضيحات من نظيرتها الإسرائيلية، حول تصريحات جملئيل، حيث عبّرت مصر عبر سفيرها في تل أبيب، حازم خيرت، عن غضبها الشديد إزاء تلك التصريحات، من خلال اتصالات مع كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية، آنذاك، عن مسؤول إسرائيلي في وزارة الخارجية، قوله إن "تلك التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، ولا تعكس سياستها"، مشيرا إلى أنه "تم امتصاص ردة فعل الغضب المصرية".معاهدة السلام المصرية - الإسرائيليةومع إعلان حركة "حماس" لعمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تجدد الحديث الإسرائيلي حول توطين أهالي قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء المصرية.فقد أكدت سفيرة إسرائيل لدى القاهرة، أميرة أورون، في العاشر من الشهر الجاري، أن بلادها ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر، والتي تم فيها تحديد الحدود بين البلدين.وشددت أورون، في بيان لها، عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أنه "ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، وأن سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب، خلال السنوات العشر الماضية"، نافية ما تردد حول مطالبة أهالي غزة بالعبور إليها."طوفان الأقصى"وتابعت أورون، قائلة: "لقد أصبح هذا النشاط ممكنا إلى حد كبير بفضل التعاون والاتفاقيات والتنسيق مع دولة إسرائيل، وهذا يدل عمليا، على التزام إسرائيل وإدراكها الكامل للحدود بين إسرائيل ومصر".ويوم الثلاثاء الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي تعديلا لتصريح قام فيه أحد المتحدثين العسكريين باسمه بتوجيه نصيحة للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر. وكتب الجيش في تعديله أن "المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا".وقال كبير المتحدثين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، الكولونيل ريتشارد هيخت، لصحفيين أجانب: "أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا... وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك"، لكن أصدر مكتبه بيانا جاء فيه: "توضيح: معبر رفح كان مفتوحا بالأمس، لكنه الآن مغلق".السيسي لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينيةومن جانبه، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، مضيفا أن "مصر تأمل في حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات، التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية"، مؤكدا أن "مصر لن تتخلى عن التزاماتها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأشار السيسي إلى أن "التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة بأكملها"، حيث شدد الرئيس المصري، على أن "أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف"، ووجّه رسالة إلى الشعب المصري، بأنه "يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، أن "معبر رفح مفتوح وسيبقى مفتوحا لاستقبال المساعدات المتجهة إلى الشعب الفلسطيني"، مضيفة أنه "تم تحديد مطار العريش لاستقبال أي مساعدات دولية أو إقليمية ليتم إيصالها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن طريق معبر رفح".مساعدات إنسانية وإغاثيةودعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى إيصالها إلى مطار العريش الدولي، مؤكدةً أن "معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة".وأكد البيان المصري أن "تعرض المرافق الأساسية لمعبر رفح على الجانب الفلسطيني للتدمير جاء نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، ما يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي"، مشيرًا إلى أن "مصر طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

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