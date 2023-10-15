تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو

أكدت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".

كما شددت أنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".