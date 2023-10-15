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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T13:50+0000
2023-10-15T12:50+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو

13:50 GMT 15.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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12:49 GMT 15.10.2023
أمير قطر لوزير الخارجية الإيراني في الدوحة: الوضع الإنساني في غزة مثير للقلق وأولويتنا هي وقف الجرائم في غزة وموقفنا تجاه فلسطين لن يتغير وقوات الاحتلال مسؤولة عن الجرائم التي ترتكبها
12:34 GMT 15.10.2023
نقل طفل فلسطيني أصيب في غارات إسرائيلية إلى مستشفى الشفاء بغزة، 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
مدير "مستشفى الأطفال" الوحيد في غزة يستغيث عبر "سبوتنيك" من تحذيرات "الاحتلال"
12:20 GMT
12:20 GMT 15.10.2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يشدد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض على تركيز أمريكا الثابت على وقف هجمات "حماس"
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مدير مستشفى كمال عداون الوحيدة للأطفال في غزة لـ"سبوتنيك": تهديد إسرائيل بإخلاء المستشفيات لأول مرة جريمة قد يقدم عليها
11:38 GMT 15.10.2023
11:04 GMT 15.10.2023
أكدت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته".
كما شددت أنه "لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار".
11:00 GMT 15.10.2023
مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين أمام البيت الأبيض في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
بمشاركة الآلاف... تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في أمريكا وأستراليا وبريطانيا
10:38 GMT
10:38 GMT 15.10.2023
برنامج الأغذية العالمي: لدينا إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود ونحتاج إلى ممرات آمنة لإدخالها
10:07 GMT 15.10.2023
09:58 GMT 15.10.2023
مدير مستشفى الشفاء في غزة لـ"سبوتنيك": ستتحول إلى "مقبرة جماعية" في حال نفاد وقود المولدات
09:45 GMT 15.10.2023
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
ولي العهد السعودي لوزير الخارجية الأمريكي: نشدد على رفض المملكة استهداف المدنيين في غزة ‏
09:42 GMT
09:27 GMT 15.10.2023
09:21 GMT 15.10.2023
ولي العهد السعودي في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي بالرياض: يجب العمل على وقف العمليات العسكرية في غزة التي راح ضحيتها أبرياء
09:11 GMT 15.10.2023
رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يعلن دعمه للفلسطينيين من خلال وقفة تضامنية في بلاده
09:04 GMT 15.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاقا كاملا لمسافة 4 كيلو متر مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها
08:43 GMT 15.10.2023
أمريكا تعلن السماح لمواطنيها في إسرائيل وأقاربهم المقربين بالجلاء غدا الاثنين من ميناء حيفا عن طريق البحر إلى قبرص
08:11 GMT 15.10.2023
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
مسؤول إسرائيلي كبير يتهم إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية بنشر أسلحة في سوريا أو عبرها
08:06 GMT
08:06 GMT 15.10.2023
الرئيس الإسرائيلي يطالب حركة "حماس" الفلسطينية بالافراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن
07:58 GMT 15.10.2023
رئيس الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، جوشوا زاركا، يؤيد افترضية أن إيران تحاول فتح جبهة حرب ثانية من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها
07:30 GMT 15.10.2023
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384 وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250 جريح
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