https://sputnikarabic.ae/20231015/كتائب-القسام-تعلن-قصف-تل-أبيب-ردا-على-مجازر-إسرائيل-بحق-المدنيين-في-قطاع-غزة-1082044655.html
"كتائب القسام" تعلن قصف تل أبيب ردا على "مجازر إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة
"كتائب القسام" تعلن قصف تل أبيب ردا على "مجازر إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، أنها "قصفت تل أبيب وبلدة ناحل عوز وموقع كيسوفيم بالصواريخ والهاون". 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T19:16+0000
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وقالت "كتائب القسام"، في بيان لها، إن "القصف على تل أبيب جاء ردا على مجازر إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة"، حسب قناة "الميادين".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/أيدي-الجميع-على-الزناد-إيران-تحذر-إسرائيل-من-خزان-بارود-قد-ينفجر-في-أي-لحظة-1082040594.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"كتائب القسام" تعلن قصف تل أبيب ردا على "مجازر إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأحد، أنها "قصفت تل أبيب وبلدة ناحل عوز وموقع كيسوفيم بالصواريخ والهاون".
وقالت "كتائب القسام"، في بيان لها، إن "القصف على تل أبيب جاء ردا على مجازر إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة"، حسب قناة
"الميادين".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.