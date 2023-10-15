https://sputnikarabic.ae/20231015/أيدي-الجميع-على-الزناد-إيران-تحذر-إسرائيل-من-خزان-بارود-قد-ينفجر-في-أي-لحظة-1082040594.html
"أيدي الجميع على الزناد"... إيران تحذر إسرائيل من "خزان بارود" قد ينفجر في أي لحظة
"أيدي الجميع على الزناد"... إيران تحذر إسرائيل من "خزان بارود" قد ينفجر في أي لحظة
حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، من "انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في... 15.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-15T18:12+0000
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وقال عبد اللهيان، عقب عودتة من جولة شملت العراق ولبنان وسوريا وقطر، إنه "إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد"، مضيفا أن "المنطقة تشبه مخزون بارود قد ينفجر في أي لحظة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وتابع: "هناك احتمال بحدوث انفجار ضخم في كل ساعة وستكون السيطرة عليه خارج أيدي جميع الأطراف"، مؤكدا أن "مسؤولية فتح أي جبهة جديدة تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "قادة جبهة المقاومة جميعهم في حالة معنوية عالية وأكدوا أن المقاومة الفلسطينية لديها التجهيزات اللازمة للرد على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني"، مشيرا إلى "توجيه تحذير جدي للجانب الأمريكي بأنه لا يمكنكم دعوة المقاومة والدول الأخرى إلى ضبط النفس والحديث عن عدم تطور الحرب، وأنتم تقفون إلى جانب النظام الصهيوني".وأعرب عبد اللهيان عن "أمله في رؤية، وقف لجرائم النظام الصهيوني في أسرع وقت ممكن، وأن يتم رفع الحصار عن أهل غزة"، محذرا من أنه "ليس من الواضح كيف سيكون وضع المنطقة في الساعة القادمة".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حذّر في وقت سابق اليوم، من "استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر".وقال مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، عبر حسابه على "إكس"، إن "رئيسي أكد خلال محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة، سيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور وتوسع ساحة الحرب".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20231015/مسؤول-إسرائيلي-كبير-يتهم-إيران-بمحاولة-فتح-جبهة-حرب-ثانية-بنشر-أسلحة-في-سوريا-أو-عبرها-1082021917.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
"أيدي الجميع على الزناد"... إيران تحذر إسرائيل من "خزان بارود" قد ينفجر في أي لحظة
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حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، من "انفجار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة".
وقال عبد اللهيان، عقب عودتة من جولة شملت العراق ولبنان وسوريا وقطر، إنه "إذا لم يتوقف القصف الإسرائيلي على غزة فأيدي جميع الأطراف في المنطقة على الزناد"، مضيفا أن "المنطقة تشبه مخزون بارود قد ينفجر في أي لحظة"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وتابع: "هناك احتمال بحدوث انفجار ضخم في كل ساعة وستكون السيطرة عليه خارج أيدي جميع الأطراف"، مؤكدا أن "مسؤولية فتح أي جبهة جديدة تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "قادة جبهة المقاومة جميعهم في حالة معنوية عالية وأكدوا أن المقاومة الفلسطينية لديها التجهيزات اللازمة للرد على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الصهيوني"، مشيرا إلى "توجيه تحذير جدي للجانب الأمريكي بأنه لا يمكنكم دعوة المقاومة والدول الأخرى إلى ضبط النفس والحديث عن عدم تطور الحرب، وأنتم تقفون إلى جانب النظام الصهيوني".
وأعرب عبد اللهيان عن "أمله في رؤية، وقف لجرائم النظام الصهيوني في أسرع وقت ممكن، وأن يتم رفع الحصار عن أهل غزة"، محذرا من أنه "ليس من الواضح كيف سيكون وضع المنطقة في الساعة القادمة".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حذّر في وقت سابق اليوم، من "استمرار المجازر بحق الشعب الفلسطيني
في قطاع غزة المحاصر".
وقال مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، عبر حسابه على "إكس"، إن "رئيسي أكد خلال محادثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه إذا لم يتوقف قتل أهالي غزة، سيؤدي ذلك إلى تعقيد الأمور وتوسع ساحة الحرب".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة
".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.