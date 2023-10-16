تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو

وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة تقول إن 14 من أعضائها قتلوا في غزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، يوم الأحد، إن 14 من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة.

وقالت الوكالة، الخميس الماضي، إن 12 من موظفيها قتلوا في غزة.

وقال لازاريني في بيان، "نحن، كأونروا، فقدنا بالفعل 14 موظفا. كانوا مدرسين ومهندسين وحراسا وعلماء نفسيين ومهندسا وطبيب أمراض نساء". مضيفا أن معظم موظفي المنظمة البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة اضطروا إلى الرحيل ومغادرة منازلهم.