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الجيش الإسرائيلي يعلن احتجاز حماس لما يقرب من 200 رهينة- عاجل
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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T07:33+0000
2023-10-16T07:33+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو

07:33 GMT 16.10.2023
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
08:55 GMT 16.10.2023
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: مهمتنا هي محاربة ونركز على غزة، ولكننا نحتفظ بقدرات إضافية حتى إذا ارتكب حزب الله خطأ اختبارنا، فإن الرد سيكون مميتا.
08:33 GMT 16.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن أن 199 شخصا محتجزون كرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة.
08:32 GMT 16.10.2023
08:31 GMT 16.10.2023
إطلاق صاروخ موجه مضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
بصواريخ موجهة ... "حزب الله" يستهدف دبابة إسرائيلية بشكل مباشر... فيديو
08:09 GMT
07:33 GMT 16.10.2023
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 27 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
الجيش الإسرائيلي يستهدف نقاطا "لحزب الله"... فيديو
07:20 GMT
04:24 GMT 16.10.2023
وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة تقول إن 14 من أعضائها قتلوا في غزة
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، يوم الأحد، إن 14 من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة.
وقالت الوكالة، الخميس الماضي، إن 12 من موظفيها قتلوا في غزة.
وقال لازاريني في بيان، "نحن، كأونروا، فقدنا بالفعل 14 موظفا. كانوا مدرسين ومهندسين وحراسا وعلماء نفسيين ومهندسا وطبيب أمراض نساء". مضيفا أن معظم موظفي المنظمة البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة اضطروا إلى الرحيل ومغادرة منازلهم.
04:23 GMT 16.10.2023
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة على يد رجل سبعيني في أمريكا بسبب أحداث غزة وإسرائيل.. وبايدن يعلق
03:44 GMT
04:23 GMT 16.10.2023
بايدن يعلن عدم وجود أدلة لديه على تورط إيران بهجوم حماس على إسرائيل
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يملك أدلة واضحة لتورط إيران في هجمات حماس الأخيرة على إسرائيل.
واشنطن – سبوتنيك. وقال بايدن في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية،"إذا كنا صريحين للغاية، لا يوجد أدلة واضحة على ذلك".
وأضاف الرئيس الأمريكي، "رسالتي إلى إيران هي لا تعبري الحدود ولا تصعدي الحرب".
04:22 GMT 16.10.2023
مقتل عدد من قوات الدفاع المدني الفلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي هاجم مقرات للدفاع المدني في غزة بغارات مكثفة وعنيفة.
ونقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قوله إن، "الاحتلال قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن، "7 شهداء ارتقوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرين للدفاع المدني في جنوب وشرق غزة".
04:21 GMT 16.10.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
بايدن: القضاء على حماس مطلب ضروري وسنؤمن لإسرائيل كل ما يلزم
00:00 GMT
02:38 GMT 16.10.2023
الخارجية الأمريكية تقول إن 30 أمريكيا قتلوا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و13 مفقودا
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لعدد المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا منذ بدء تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد وفاة 30 مواطنًا أمريكيًا. ونعرب عن خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين".
وأضافت، "نحن أيضًا على علم بوجود 13 مواطنًا أمريكيًا في عداد المفقودين".
02:38 GMT 16.10.2023
مُحاولات إنعاش أحد أعضاء فريق الدفاع المدني الذي تعرض لقصف إسرائيلي أثناء مهامهم الإنسانية في غزة قبل قليل، نقلا عن إعلام فلسطيني
02:36 GMT 16.10.2023
الخارجية الإيرانية: التصريحات التي نقلت عن بعثتنا في الأمم المتحدة بشأن إسرائيل مجتزأة من سياقها
أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن التصريح المنقول عن مندوب إيران في الأمم المتحدة بشأن عدم اشباك الجيش مع إسرائيل شريطة ألا تغامر بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها، "غير دقيق مجتزأ من سياقه"
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان نقله موقع "جادة إيران" عبر حسابه بموقع "إكس"، إن إيران ستبقى دائما داعمة للمقاومة ضد الاحتلال ولحق الشعب الفلسطيني الشرعي والطبيعي في مقابل الكيان المزيف والغاصب.
02:36 GMT 16.10.2023
غوتيريش يدعو "حماس" لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ويحث تل أبيب لتمرير المساعدات إلى غزة
وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، دعوة إلى حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون شروط، فيما دعا إسرائيل في الوقت ذاته للسماح بتمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكر غوتيريش، في بيان على موقع الأمم المتحدة، "في هذه اللحظة المأساوية، ونحن على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، من واجبي كأمين عام للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين".
02:36 GMT 16.10.2023
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
الرئيس الفلسطيني: أفعال حماس لا تمثل الشعب وأدعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى
أمس, 21:22 GMT
19:17 GMT 15.10.2023
19:17 GMT 15.10.2023
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
"كتائب القسام" تعلن قصف تل أبيب ردا على "مجازر إسرائيل" بحق المدنيين في قطاع غزة
أمس, 19:16 GMT
18:59 GMT 15.10.2023
بعثة إيران في الأمم المتحدة: القوات المسلحة الإيرانية لن تشتبك مع إسرائيل شريطة ألا "تغامر بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها"
18:53 GMT 15.10.2023
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
ملك الأردن يعلن رفضه "ترحيل" الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين
أمس, 18:46 GMT
18:53 GMT 15.10.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نرغب بإشعال حرب في الشمال ولا نسعى لتصعيد الموقف هناك
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