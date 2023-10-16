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https://sputnikarabic.ae/20231016/تستهدف-كويكب-ذي-سطح-معدني-ناسا-تطلق-رحلة-فضائية-تستمر-حتى-2029-1082067661.html
تستهدف كويكبا ذي سطح معدني… "ناسا" تطلق رحلة فضائية تستمر حتى 2029
تستهدف كويكبا ذي سطح معدني… "ناسا" تطلق رحلة فضائية تستمر حتى 2029
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مهمة فضائية جديدة إلى الكويكب ذي التركيبة المعدنية "سايكي"، من مركز "كينيدي للفضاء" في فلوريدا. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T14:07+0000
2023-10-16T14:09+0000
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وتهدف المهمة الفضائية الجديدة إلى استكشاف الكويكب، الذي يعتقد العلماء أنه عبارة عن نواة لجرم فلكي قديم، حسبما جاء في تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ويقوم بالمهمة المسبار الفضائي "سايكي"، الذي تم إطلاقه يوم الجمعة الماضية، على متن صاروخ "فالكون هيفي"، حيث اتخذت المركبة التي صممتها شركة "سبيس إكس"، مسارا موفرا للطاقة عقب الإطلاق.ورغم أن هناك العديد من المهام الفضائية، التي انطلقت في الماضي نحو كواكب صخرية أو غازية أو جليدية، إلا أن مهمة المسبار "سايكي" هي أول مهمة فضائية تستهدف كويكب ذي سطح معدني.وبحسب تقديرات العلماء، فإن كويكب "سايكي" يبعد 3.5 مليون كيلومترا من الأرض، ومن المقرر أن يصل إليه المسبار الفضائي، الذي أطلقته "ناسا"، في صيف عام 2029.يذكر أن الكويكب "سايكي" يقع في الجزء البعيد من حزام الكويكبات، الذي يوجد بين مداري كوكب المريخ والمشتري، وقد استدل العلماء على تركيبته المعدنية من انعكاسات الضوء التي تم رصدها على سطحه.
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أخبار العالم الآن, منوعات, ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء
أخبار العالم الآن, منوعات, ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء

تستهدف كويكبا ذي سطح معدني… "ناسا" تطلق رحلة فضائية تستمر حتى 2029

14:07 GMT 16.10.2023 (تم التحديث: 14:09 GMT 16.10.2023)
© Sputnik . NASA / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق مركبة "سبيس إكس" والتي تحمل اسم "كرو دراغون" عن طريق صاروخ "فالكون 9"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© Sputnik . NASA
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أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مهمة فضائية جديدة إلى الكويكب ذي التركيبة المعدنية "سايكي"، من مركز "كينيدي للفضاء" في فلوريدا.
وتهدف المهمة الفضائية الجديدة إلى استكشاف الكويكب، الذي يعتقد العلماء أنه عبارة عن نواة لجرم فلكي قديم، حسبما جاء في تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
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ويقوم بالمهمة المسبار الفضائي "سايكي"، الذي تم إطلاقه يوم الجمعة الماضية، على متن صاروخ "فالكون هيفي"، حيث اتخذت المركبة التي صممتها شركة "سبيس إكس"، مسارا موفرا للطاقة عقب الإطلاق.
ورغم أن هناك العديد من المهام الفضائية، التي انطلقت في الماضي نحو كواكب صخرية أو غازية أو جليدية، إلا أن مهمة المسبار "سايكي" هي أول مهمة فضائية تستهدف كويكب ذي سطح معدني.
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وبحسب تقديرات العلماء، فإن كويكب "سايكي" يبعد 3.5 مليون كيلومترا من الأرض، ومن المقرر أن يصل إليه المسبار الفضائي، الذي أطلقته "ناسا"، في صيف عام 2029.
يذكر أن الكويكب "سايكي" يقع في الجزء البعيد من حزام الكويكبات، الذي يوجد بين مداري كوكب المريخ والمشتري، وقد استدل العلماء على تركيبته المعدنية من انعكاسات الضوء التي تم رصدها على سطحه.
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