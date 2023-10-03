https://sputnikarabic.ae/20231003/ناسا-تنشر-فيديو-لرصدها-زوبعة-شيطان-الغبار-على-سطح-المريخ-1081615823.html

"ناسا" تنشر فيديو لرصدها زوبعة "شيطان الغبار" على سطح المريخ

"ناسا" تنشر فيديو لرصدها زوبعة "شيطان الغبار" على سطح المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن مركبتها الجوالة "بيرسيفرانس"، التقطت صورا لـ"شيطان غباري" أثناء ‏تحركه على كوكب المريخ.‏ 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T08:49+0000

2023-10-03T08:49+0000

2023-10-03T08:49+0000

مجتمع

كوكب المريخ

علوم

منوعات

ناسا

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وتم التقاط الصور لهذا الحدث الآسر رسميا، في 30 أغسطس/ آب 2023، وهو اليوم المريخي رقم 899 لمهمة "بيرسيفرانس" على الكوكب الأحمر.وطرحت "ناسا" مقطع فيديو يضم 21 لقطة، تم التقاطها بفواصل زمنية مدتها 4 ثوان، ويكشف المقطع عن "شيطان غبار" على بعد نحو 2.5 ميل من موقع العربة الجوالة في ثوروفير ريدج على سطح الكوكب، بحسب الوكالة.ولوحظ أن الزوبعة الغبارية تتحرك من الشرق إلى الغرب بسرعة نحو 12 ميلا في الساعة، ويقدّر عرضها بـ200 قدم.وتتشكل "شياطين الغبار المريخي"، عندما يمتزج الهواء الدافئ الصاعد مع أعمدة الهواء الباردة الهابطة، ويمكن أن تنمو بشكل أكبر بكثير من نظيراتها على كوكب الأرض، وتكون أكثر انتشارا، خلال أشهر الربيع والصيف، على المريخ.ومع ذلك، فإن ظهور "شياطين الغبار المريخي" في موقع معين لا يزال غير قابل للتنبؤ به، ما دفع مركبة "بيرسيفيرانس" الجوالة ورفيقتها المركبة "كيوريوسيتي" إلى مراقبة محيطيهما بشكل مستمر، والتقاط صور باللون الأبيض والأسود لضغط نقل البيانات إلى الأرض.وتمتد مهمة المركبة الجوالة "بيرسيفرانس" إلى ما هو أبعد من التقاط الظواهر المريخية الآسرة، فهي تهدف إلى التعمق في علم الأحياء الفلكي والبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة، ودراسة جيولوجيا الكوكب والمناخ الماضي، وتمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للمريخ في المستقبل.والجدير بالذكر أن المهمة الأولى للمركبة هي جمع وتخزين الصخور المريخية والثرى، من أجل تحليلها في المستقبل، وتخطط بعثات "ناسا" اللاحقة، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لاستعادة هذه العينات المختومة وإعادتها إلى الأرض.

https://sputnikarabic.ae/20221216/رصد-صوت-شيطان-الغبار-على-المريخ--1071253332.html

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كوكب المريخ, علوم, منوعات, ناسا