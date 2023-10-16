https://sputnikarabic.ae/20231016/مسؤولة-أممية-50-فقط-من-خطط-التنمية-المستدامة-يمكن-الوفاء-بها-بحلول-2030-1082052748.html
مسؤولة أممية: 50% فقط من خطط التنمية المستدامة يمكن الوفاء بها بحلول 2030
مسؤولة أممية: 50% فقط من خطط التنمية المستدامة يمكن الوفاء بها بحلول 2030
قالت ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن أبو ظبي توفر فرصة طيبة لمناقشة السياسات الخاصة بالبنى التحتية، وجميع... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T08:22+0000
2023-10-16T08:22+0000
2023-10-16T08:22+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أبو ظبي
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082050536_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c47de9fb3ee95673a6cb3ea1027840b5.jpg
سبوتنيك. جاء ذلك في كلمتها في افتتاح أعمال الدورة الثامنة من لمنتدى الاستثمار العالمي بمركز أبو ظبي للمعارض "أدنيك".وتابعت أن "الملايين من الناس يعانون إثر الصدمات التجارية، والحروب والكوارث المناخية، والكثير من العراقيل التي تؤثر على خطط التنمية".وأوضحت أن 50% فقط من خطط التنمية المستدامة يمكن الوفاء بها بحلول 2030.ولفتت مايوفيس إلى أن "العالم بحاجة للأخوة والتضامن، خاصة أننا بتنا على المحك".ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، اليوم الإثنين وحتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20231016/انطلاق-فعاليات-منتدى-الاستثمار-العالمي-في-أبو-ظبي-بمشاركة-160-دولة-صور-1082051700.html
أبو ظبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082050536_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f4bdf46c6c0c07bbda407bde22b15de8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, الأخبار, أخبار العالم الآن
مسؤولة أممية: 50% فقط من خطط التنمية المستدامة يمكن الوفاء بها بحلول 2030
تابعنا عبر
قالت ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن أبو ظبي توفر فرصة طيبة لمناقشة السياسات الخاصة بالبنى التحتية، وجميع القضايا.
سبوتنيك
. جاء ذلك في كلمتها في افتتاح أعمال الدورة الثامنة من لمنتدى الاستثمار العالمي بمركز أبو ظبي للمعارض "أدنيك".
وتابعت أن "الملايين من الناس يعانون إثر الصدمات التجارية، والحروب والكوارث المناخية، والكثير من العراقيل التي تؤثر على خطط التنمية".
وأوضحت أن 50% فقط من خطط التنمية المستدامة يمكن الوفاء بها بحلول 2030.
ولفتت مايوفيس إلى أن "العالم بحاجة للأخوة والتضامن، خاصة أننا بتنا على المحك".
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، اليوم الإثنين وحتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي
الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
ويركز المؤتمر بشكل خاص على "الاستثمار في التنمية المستدامة"، وفي ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.