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https://sputnikarabic.ae/20231017/أعمال-شغب-في-منطقة-نويكولن-في-العاصمة-الألمانية-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-مستشفى-في-غزة-1082130304.html
أعمال شغب في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة
أعمال شغب في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع أعمال شغب في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في قطاع... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T23:58+0000
2023-10-17T23:59+0000
أخبار ألمانيا
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال المراسل "في منطقة نويكولن، حيث يعيش عدد كبير من المسلمين، يقوم الأشخاص بحرق الألعاب النارية وحاويات القمامة في الشوارع، وتحدث اشتباكات مع الشرطة مع المحتجين الذين ينحدرون في الغالب من دول الشرق الأوسط. كما خرج سكان برلين من الطيف السياسي اليساري إلى الشوارع".وأضاف: "تقسم قوات الأمن الحشود إلى مجموعات صغيرة وتفرقها في الشوارع المحيطة بميدان هيرمانبلاتز"، لافتا إلى أنه "تم إيقاف حركة المرور في معظم الشوارع القريبة، والعديد من سائقي السيارات يستخدمون الإنذار".وأشار إلى أن المتظاهرون، الذين يرفعون شعارات مؤيدة لفلسطين، يقذفون رجال الأمن بزجاجات والألعاب النارية، وقد استخدمت الشرطة مدافع المياه لإطفاء حاويات القمامة.وقال المراسل أنه "حتى الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما زالت عمليات التفرقة والاحتجاجات مستمرة".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/هولندا-تشهد-مظاهرات-دعما-لغزة-وتنديدا-بالقصف-الإسرائيلي-لمستشفى-1082129752.html
https://sputnikarabic.ae/20231017/580-قتيلا-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-لمستشفى-المعمداني-ومنازل-سكنية-جنوبي-القطاع-1082130125.html
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أخبار ألمانيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار ألمانيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

أعمال شغب في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة

23:58 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 23:59 GMT 17.10.2023)
© AP Photo / Michael Sohnمظاهرات في برلين ضد اجراءات الحجر الصحي
مظاهرات في برلين ضد اجراءات الحجر الصحي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع أعمال شغب في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة.
وقال المراسل "في منطقة نويكولن، حيث يعيش عدد كبير من المسلمين، يقوم الأشخاص بحرق الألعاب النارية وحاويات القمامة في الشوارع، وتحدث اشتباكات مع الشرطة مع المحتجين الذين ينحدرون في الغالب من دول الشرق الأوسط. كما خرج سكان برلين من الطيف السياسي اليساري إلى الشوارع".
الشرطة الهولندية تصد محتجين ضد القيود الوبائية 20 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
هولندا تشهد مظاهرات دعما لغزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى
أمس, 23:26 GMT
وأضاف: "تقسم قوات الأمن الحشود إلى مجموعات صغيرة وتفرقها في الشوارع المحيطة بميدان هيرمانبلاتز"، لافتا إلى أنه "تم إيقاف حركة المرور في معظم الشوارع القريبة، والعديد من سائقي السيارات يستخدمون الإنذار".
وأشار إلى أن المتظاهرون، الذين يرفعون شعارات مؤيدة لفلسطين، يقذفون رجال الأمن بزجاجات والألعاب النارية، وقد استخدمت الشرطة مدافع المياه لإطفاء حاويات القمامة.
وقال المراسل أنه "حتى الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما زالت عمليات التفرقة والاحتجاجات مستمرة".
قصف مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
580 قتيلا نتيجة القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" ومنازل سكنية جنوبي غزة
أمس, 23:47 GMT
وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
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