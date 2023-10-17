https://sputnikarabic.ae/20231017/أعمال-شغب-في-منطقة-نويكولن-في-العاصمة-الألمانية-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-مستشفى-في-غزة-1082130304.html

أعمال شغب في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة

أعمال شغب في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، باندلاع أعمال شغب في منطقة نويكولن في العاصمة الألمانية بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في قطاع... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T23:58+0000

2023-10-17T23:58+0000

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وقال المراسل "في منطقة نويكولن، حيث يعيش عدد كبير من المسلمين، يقوم الأشخاص بحرق الألعاب النارية وحاويات القمامة في الشوارع، وتحدث اشتباكات مع الشرطة مع المحتجين الذين ينحدرون في الغالب من دول الشرق الأوسط. كما خرج سكان برلين من الطيف السياسي اليساري إلى الشوارع".وأضاف: "تقسم قوات الأمن الحشود إلى مجموعات صغيرة وتفرقها في الشوارع المحيطة بميدان هيرمانبلاتز"، لافتا إلى أنه "تم إيقاف حركة المرور في معظم الشوارع القريبة، والعديد من سائقي السيارات يستخدمون الإنذار".وأشار إلى أن المتظاهرون، الذين يرفعون شعارات مؤيدة لفلسطين، يقذفون رجال الأمن بزجاجات والألعاب النارية، وقد استخدمت الشرطة مدافع المياه لإطفاء حاويات القمامة.وقال المراسل أنه "حتى الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، ما زالت عمليات التفرقة والاحتجاجات مستمرة".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/هولندا-تشهد-مظاهرات-دعما-لغزة-وتنديدا-بالقصف-الإسرائيلي-لمستشفى-1082129752.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/580-قتيلا-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-لمستشفى-المعمداني-ومنازل-سكنية-جنوبي-القطاع-1082130125.html

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أخبار ألمانيا, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل