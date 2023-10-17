https://sputnikarabic.ae/20231017/هولندا-تشهد-مظاهرات-دعما-لغزة-وتنديدا-بالقصف-الإسرائيلي-لمستشفى-1082129752.html

هولندا تشهد مظاهرات دعما لغزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى

هولندا تشهد مظاهرات دعما لغزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي لمستشفى

شهدت عدة مدن هولندية مثل روتردام وإندهوفن ولاهاي مظاهرات تنديدًا بالقصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T23:26+0000

2023-10-17T23:26+0000

2023-10-17T23:26+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار هولندا

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أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الهولندية "أي دي"، اليوم الأربعاء، "نشبت مظاهرات عفوية في عدة مدن هولندية مثل لاهاي والعاصمة أمستردام ولاهاي وإندهوفن مساء اليوم تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة."وأضاف البيان، "وقام بعض المتظاهرين بوضع علم إسرائيل على الأرض وساروا عليه، احتجاجًا على الهجوم الجوي على مستشفى المعمداني في غزة."وأشار البيان إلى أن رجال الشرطة كانوا حاضرين بشكل مكثف خاصة في مدينة لاهاي التي شهدت المظاهرة، "أمام مبنى السفارة الإسرائيلية وقدرت عدد المحتجين فيها بالمئات."وأكدت السلطات الهولندية احترام المتظاهرين للهدوء وضبط النفس، مشيرة إلى عدم اعتقال أي متظاهر حتى الآن.وردد المتظاهرون شعارات مثل "إسرائيل إرهابية وقاتلة" و"الحرية لفلسطين وغزة من البحر إلى النهر" و"لا عدالة ولا سلام"، وطالبوا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتنحي.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/نداء-من-الأزهر-الشريف-على-الأمة-الإسلامية-أن-تستثمر-قوتها-وأموالها-وتقف-بها-خلف-فلسطين--1082129058.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار هولندا