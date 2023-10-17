https://sputnikarabic.ae/20231017/أكثر-أنواع-الصداع-شيوعا-الأسباب-والأعراض-وطرق-العلاج-1082084574.html

أكثر أنواع الصداع شيوعا.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

أكثر أنواع الصداع شيوعا.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الصداع هو أحد الشكاوى الطبية الأكثر شيوعا. وهناك العديد من أنواع الصداع ذات الأعراض ومستوى الشدة وخيارات العلاج المختلفة. ولكن هل الصداع الذي تعانيه مجرد ألم... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T06:01+0000

2023-10-17T06:01+0000

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أنواع الصداععانى ما يصل إلى 75% من البالغين في جميع أنحاء العالم من الصداع في العام الماضي. العرض الرئيسي هو الألم في الرأس أو الوجه. لكن الصداع ليس واحدا، فهناك العديد من الأنواع أشهرها:الصداع النصفييحدث بشكل حاد ويمكن أن يسبب آلاما شديدة تعوق الحياة اليومية. ويرتبط بتشنجات الأوعية الدموية وتغيرات أخرى في الدماغ، وغالبا ما يحدث بسبب التغيرات البيئية أو المناخية، أو الإجهاد أو قلة النوم. يمكن أن يستمر الألم لمدة تصل إلى 30 دقيقة أو حتى عدة أيام.على عكس الصداع التقليدي، قد يسبب الصداع النصفي ألما نابضا على أحد جانبي الرأس، والدوخة، والغثيان، والتعب، والحساسية للضوء أو الضوضاء أو الرائحة. قد يترافق مع اضطرابات بصرية، مثل الهالات أو الأضواء الساطعة أو الخطوط المتعرجة أو البقع العمياء.صداع التوترهو صداع شائع يحدث غالبا بسبب التوتر. يمكن أن يختلف الألم من شخص لآخر. قد يحدث أيضا ألم حول عضلات الرقبة أو الجبهة أو الكتفين. يمكن علاج معظم أنواع الصداع من هذا النوع باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الأعراض ومن خلال العلاج التقويمي.الصداع العنقودياضطراب صداع نادر يتكون من ألم حاد أو مخترق حول أو خلف عين واحدة أو جانب من الوجه، وغالبا ما يكون مصحوبا بتورم في الوجه، واحمرار، وتعرق، واحتقان الأنف، وتدلي الجفون، وعين دامعة على الجانب الذي يظهر فيه الألم. وهذا النوع أكثر شيوعا عند الرجال بثلاث مرات منه عند النساء. تشمل أعراضه ألما شديدا يدوم ما بين 15 إلى 180 دقيقة في المرة الواحدة.صداع الجيوب الأنفيةيحدث عندما يلتهب تجويف الجيوب الأنفية، ويرتبط بألم عميق ومستمر في عظام الخد أو الجبهة أو جسر الأنف. يزداد الألم مع حركات الرأس المفاجئة ويحدث مع أعراض الجيوب الأنفية الأخرى، مثل سيلان الأنف والحمى وتورم الوجه.الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدميحدث عندما يصبح ضغط الدم مرتفعا بشكل خطير - أعلى من 180/110. وعادة ما يتميز هذا الصداع بنبض عروق الرأس (الخفقان) على جانبي الرأس ويصاحبه تغيرات في الرؤية وألم في الصدر وضيق في التنفس أو نزيف في الأنف. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الصداع بسبب ارتفاع ضغط الدم، فاطلب العناية الطبية الفورية. الصداع الناجم عن توتر الرقبة والظهرفي بعض الحالات، يؤدي الألم في الرقبة إلى الإصابة بالصداع. وفي حالات أخرى، تسهم العضلات الموجودة في قاعدة الجمجمة وأعلى الرقبة في حدوث ألم الرأس.ويعرف "صداع عنق الرحم" بأنه ألم في الرقبة تشعر به في رأسك، غالبا بعد الإصابة أو نتيجة لضغط العصب في الرقبة، وكذلك بسبب التهاب المفاصل أو التواء الرقبة، كما يمكن أن تؤدي وضعية نومك ووضعيتك في العمل أيضا إلى تحفيز هذا النوع من الصداع.كذلك يمكن للعصب المقروص (المنضغط) في الرقبة أن يسبب ألما في الرأس يُعرف باسم الألم العصبي القذالي. يمكن أن تؤدي إصابة الرقبة أو ضيق العضلات أو حالة مثل التهاب المفاصل إلى انضغاط العصب. قد يكون الألم مشابها لألم الصدمة الكهربائية وقد تشعر بتصلب رقبتك، وبعدم الراحة عند إدارة رقبتك من جانب أو آخر.كما وجد العلماء صلة بين آلام أسفل الظهر وكل من الصداع النصفي المزمن والصداع المزمن الناتج عن التوتر. إذا يمكن أن يسبب الجلوس الخاطئ إجهادا لعضلات الظهر والرقبة ويؤدي بمرور الوقت إلى الصداع.يعاني نحو 80% من البالغين من آلام أسفل الظهر مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ويعاني نحو 20% من هؤلاء الأشخاص من آلام أسفل الظهر المزمنة.الصداع الناجم عن مشاكل العينإذا كنت تعاني من الصداع بشكل متكرر، فقد يكون ذلك بسبب حالات معينة في العين، مثل إجهاد العين بسبب التحديق لوقت طويل في شاشة الكمبيوتر، أو القراءة، أو القيام بأعمال أخرى عن قرب.كما يمكن أن ينجم الصداع عن أمراض أخرى في العيون بينها الجلوكوما (المياه الزرقاء) واعتلال الشبكية السكري، والتهاب القزحية، والتهاب الملتحمة، وإعتام عدسة العين (من أكثر أمراض العيون شيوعا والتي تسبب الصداع) وكذلك مرض الوذمة الحليمية، وانفصال الشبكية.الصداع حسب الموقعقد تتساءل عن نوع الصداع الذي تعاني منه. هل هو الصداع النصفي؟ هل هو صداع التوتر؟ وهل سيساعد شيء مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين في تخفيف الألم؟. يمكنك عادة تحديد النوع حسب مواقع الألم المختلفة، ما قد يساعدك في تحديد السبب المحتمل للصداع ونوع العلاجات التي قد توفر الراحة لك.على جانبي الرأسإذا كانت تعاني من صداع على جانبي الرأس فقد يكون بسبب التوتر والقلق وهو أكثر أنواع الصداع شيوعا (يظهر أيضا كشريط حول الرأس)، أو ربما يكون بسبب عملية التهابية أساسية، ويحدث أيضا للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19، ونتيجة ارتفاع ضغط الدم.على جانب واحد من الرأسيمكن أن تشعر بألم على أحد جانبي الرأس، حال إصابتك بالصداع النصفي وهو النوع الثاني الأكثر شيوعا من الصداع أو الصداع العنقودي أو الصداع الناجم عن توتر الرقبة والظهر.خلف الرأسقد يظهر صداع التوتر أيضا في الجزء الخلفي من الرأس. كذلك فإن تخطي وجبات الطعام، وعدم شرب كمية كافية من الماء وانسحاب الكافيين، وانخفاض ضغط الدم داخل الجمجمة، والألم العصبي القذالي، والإصابة بورم في المخ يمكن أن يؤدي إلى صداع في هذه المنطقة.في إحدى العينين أو خلفهمايظهر صداع في هذه المنطقة حال الإصابة بإجهاد العين أو أمراض العين ويؤدي إلى ألم شديد وعدم راحة في العين وخلفهما، وقد يسبب الصداع النصفي العيني، كما قد يؤدي الصداع العنقودي للشعور بألم في إحدى العينين أو حولهما، وبالمثل يشعر بعض الأشخاص أيضا بألم حول عين واحدة أو خلفها حال إصابتهم بالصداع الناجم عن توتر الرقبة.العلاجفي معظم الحالات، يمكن السيطرة على الصداع جيدا باستخدام مجموعة من الأدوية والعلاجات التكميلية. العلاج الأكثر نجاحا هو الذي يناسب الاحتياجات المحددة ونوع الصداع الذي يعاني منه المريض.علاج صداع التوتريشمل العلاج مسكنات الألم، وتعديل نمط الحياة، والتدليك، وأحيانا تقنيات الاسترخاء (مثل التأمل واليوغا).علاج الصداع النصفييمكن أن تختفي معظم نوبات الصداع النصفي باستخدام مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات المتاحة دون وصفة طبية: الأسبرين، والباراسيتامول، والإيبوبروفين، والنابروكسين، والديكلوفيناك (الفولتارين).علاج الصداع العنقودييمكن علاج الصداع العنقودي بالأدوية الحادة السريعة المفعول والوقائية مثل العلاج بالأكسجين وحقن الستيرويد والمنشطات الفموية والميلاتونين.علاج صداع الجيوب الأنفيةيتم علاج صداع الجيوب الأنفية عن طريق تخفيف تراكم المخاط الذي يسبب الضغط في الجيوب الأنفية. قد تساعد مزيلات الاحتقان ومضادات الهيستامين وبخاخات الأنف الستيرويدية في تخفيف الأعراض. قد يكون صداع الجيوب الأنفية أحد أعراض عدوى الجيوب الأنفية، الأمر الذي قد يتطلب وصفة طبية للمضادات الحيوية لعلاج العدوى والمساعدة في تخفيف الصداع والأعراض الأخرى.علاج صداع ضغط الدميصنف الأطباء صداع ارتفاع ضغط الدم على أنه صداع ثانوي وحالة طوارئ لارتفاع ضغط الدم. تتطلب الحالة خفضا تدريجيا لضغط الدم من خلال الأدوية الوريدية (IV)، ومن بينها النتروجليسرين، ونيتروبروسيد الصوديوم، ونيكارديبين، ولابيتالول.يمكن أن يكون الانخفاض السريع في ضغط الدم قاتلا، ويجب مراقبة تأثيرات العلاجات الطبية. قم بإبلاغ غرفة الطوارئ القريبة منك حتى يقوم الأطباء بخفض ضغط دمك بأمان وفي بيئة خاضعة للرقابة.علاج الصداع الناجم عن توتر الرقبةيمكن أن يؤدي الضغط على الصدغين والجبهة و/أو الجزء الخلفي من الرقبة إلى تخفيف الألم الناجم عن صداع التوتر أو الصداع النصفي. يمكن تطبيق هذا الضغط بأطراف أصابعك أو يديك أو عن طريق لف منديل حول رأسك.قد يكون سبب الصداع هو انقباض الأوعية الدموية، ويمكن تخفيفه عن طريق وضع كمادة حرارية على الجزء الخلفي من الرقبة. قد يساعد الاستحمام بالماء الساخن في تخفيف الألم، كما يمكن العمل على استرخاء عضلات الرقبة والكتفين بمساعدة التدليك أو الشياتسو. كذلك يمكن تناول مسكنات الألم، وقد يتطلب الألم الشديد تناول أدوية، مثل مرخيات العضلات عن طريق الفم، أو حقن إحصار العصب، أو حقن الستيرويد.علاج الصداع الناجم عن آلام العينيتوجب عرض نفسك على مختص لتحديد المشكلة في العين وعلاجها وبالتالي تخفيف الأعراض ومن بنيها الصداع.في حال الصداع الناجم عن إجهاد العين، يمكن تخفيف الأعراض في المنزل من خلال:ارتداء النظارات الطبيةقد يؤدي استخدام نظارات القراءة أو الكمبيوتر إلى توفير الراحة لعينيك.إغلاق عينيكمجرد إراحة عينيك لعدة دقائق يمكن أن يخفف الأعراض.استخدم الدموع الاصطناعيةقد يساعد استخدام الدموع الاصطناعية في ترطيب عينيك وتوفير الراحة، فجفاف العين يجعل إجهاد العين أسوأ.مضادات الالتهاب غير الستيرويديةإذا كنت تعاني من صداع إجهاد العين العنيد، فقد يساعدك تناول دواء مضاد للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) الذي لا يستلزم وصفة طبية.توصيات الأطباءيمكن علاج الصداع الأولي، الذي لا يسببه أي مرض مثل التهاب السحايا أو ورم في المخ، بمساعدة مجموعة من الطرق بينها الاسترخاء، والتدليك وبالطبع مسكنات الألم.إذا قررت تناول مسكنات الألم، فافعل ذلك قبل أن يصبح الصداع قويا جدا.العلاج الأكثر نجاحا هو الذي يناسب الاحتياجات المحددة ونوع الصداع الذي يعاني منه المريض.يجب إجراء الفحص الطبي في الحالات التالية:1. الصداع الذي يبدأ بسرعة، ويتفاقم بسرعة.2. ارتفاع درجة الحرارة أو تصلب الرقبة.3. الصداع المصحوب بتشنجات أو فقدان للوعي أو ارتباك أو تغير في السلوك.4. الصداع الذي يبدأ مع ممارسة نشاط بدني أو بعد إصابة في الرأس.5. صداع جديد وغير مألوف، خاصة فوق الأربعين أو الحامل.6. الألم المصحوب بضعف أو تنميل أو اضطرابات بصرية (يمكن أن يسبب الصداع النصفي هذه الأعراض، لكن يجب طلب العناية العاجلة عند ظهورها لأول مرة).

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