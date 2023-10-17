https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-إسرائيل-طلبت-مساعدات-بقيمة-10-مليارات-دولار-من-أمريكا-1082085713.html
إعلام: إسرائيل طلبت مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من أمريكا
إعلام: إسرائيل طلبت مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من أمريكا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر رفيعة، أن السلطات الإسرائيلية طلبت من واشنطن تقديم مساعدات طارئة بمبلغ 10 مليارات دولار، وسط تصعيد الصراع الفلسطيني... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T06:09+0000
2023-10-17T06:09+0000
2023-10-17T06:09+0000
العالم
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اسرائيل
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وأوضحت الصحيفة في مقالها: "إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدة طارئة بمبلغ 10 مليارات دولار".وأكدت الصحيفة أن المشرعون الأمريكيون والبيت الأبيض يقومون بتطوير حزمة تتضمن مساعدة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى أموال لتعزيز الحدود الأمريكية المكسيكية.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، في مقابلة مع "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة تدرس طلبات إسرائيل للحصول على مساعدة عسكرية إضافية للعملية في قطاع غزة.ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة.فيما صرّح المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، الاثنين الماضي، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250، منوّها بمقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231017/مندوب-إسرائيل-في-مجلس-الأمن-يعلن-عزم-بلاده-محو-حماس-لحماية-اليهود-1082084184.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل
إعلام: إسرائيل طلبت مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من أمريكا
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر رفيعة، أن السلطات الإسرائيلية طلبت من واشنطن تقديم مساعدات طارئة بمبلغ 10 مليارات دولار، وسط تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة في مقالها: "إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدة طارئة بمبلغ 10 مليارات دولار".
وأكدت الصحيفة أن المشرعون الأمريكيون والبيت الأبيض يقومون بتطوير حزمة تتضمن مساعدة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى أموال لتعزيز الحدود الأمريكية المكسيكية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، في مقابلة مع "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة تدرس طلبات إسرائيل للحصول على مساعدة عسكرية إضافية للعملية في قطاع غزة.
وصرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يتوقع أن يسمع عن احتياجات البلاد من أجل تشكيل طلبه إلى "الكونغرس".
ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"
الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة
.
فيما صرّح المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، الاثنين الماضي، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250، منوّها بمقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.