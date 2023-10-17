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https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-زيارة-بايدن-لإسرائيل-أجلت-الاجتياح-البري-لقطاع-غزة-فيديو-1082120772.html
إعلام: زيارة بايدن لإسرائيل أجلت الاجتياح البري لقطاع غزة... فيديو
إعلام: زيارة بايدن لإسرائيل أجلت الاجتياح البري لقطاع غزة... فيديو
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية، خلال زيارته إلى إسرائيل غدا الأربعاء. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T18:08+0000
2023-10-17T18:08+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بايدن سيزور إسرائيل غدا الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك يأتي في لحظة حرجة لإسرائيل والمنطقة والعالم.وخلال الزيارة، سيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي السياق، كشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن "في اليوم نفسه، سيسافر بايدن إلى العاصمة الأردنية، عمان، حيث سيلتقي مع جلالة الملك عبد الله، والرئيس المصري السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة.كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، بحسب أحدث حصيلة، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من 12 ألف و500 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 61 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1250 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231016/بايدن-القضاء-على-حماس-مطلب-ضروري-وسنؤمن-لإسرائيل-كل-ما-يلزم-1082047459.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

إعلام: زيارة بايدن لإسرائيل أجلت الاجتياح البري لقطاع غزة... فيديو

18:08 GMT 17.10.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، ميريلاند، 18 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم المشاركة في اجتماع لمجلس وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية، خلال زيارته إلى إسرائيل غدا الأربعاء.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".
وأضافت أن "زيارة الرئيس الأمريكي في هذا التوقيت أدت إلى تأجيل الاجتياح البري لقطاع غزة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بايدن سيزور إسرائيل غدا الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك يأتي في لحظة حرجة لإسرائيل والمنطقة والعالم.
وخلال الزيارة، سيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي السياق، كشف جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن "في اليوم نفسه، سيسافر بايدن إلى العاصمة الأردنية، عمان، حيث سيلتقي مع جلالة الملك عبد الله، والرئيس المصري السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
بايدن: القضاء على حماس مطلب ضروري وسنؤمن لإسرائيل كل ما يلزم
أمس, 00:00 GMT
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، بحسب أحدث حصيلة، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل وأكثر من 12 ألف و500 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 61 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1250 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.
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