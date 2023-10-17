https://sputnikarabic.ae/20231017/إيران-تحذر-من-تحرك-وقائي-للمقاومة-قد-يكون-متوقعا-في-الساعات-المقبلة-1082083950.html

إيران تحذر من "تحرك وقائي" للمقاومة قد يكون متوقعا في الساعات المقبلة

إيران تحذر من "تحرك وقائي" للمقاومة قد يكون متوقعا في الساعات المقبلة

نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "إعطاء بلاده للأوامر لقوى المقاومة في المنطقة"، مؤكدا أنها تتخذ قراراتها بنفسها. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T05:40+0000

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وقال عبد اللهيان، في مقابلة تلفزيونية: "إذا لم تتوقف جرائم الحرب الصهيونية ولم يشهد العالم وقفا فوريا لها، فسوف تفتح جبهات أخرى"، محذرا من "أعمال استباقية" ربما تكون متوقعة من المقاومة في الساعات المقبلة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف: "المقاومة قادرة على خوض حرب طويلة الأمد مع العدو"، متابعا: "كل الاحتمالات واردة ولا يمكننا أن نكون غير مبالين تجاه جرائم الحرب التي ترتكب ضد سكان غزة".وكشف أن "الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أوضح خلال لقائهما، ظروف المنطقة وأزمات الكيان الصهيوني وخيارات المقاومة"، مشيرا إلى أن "بعض الجهات الإعلامية في لبنان تحاول إظهاره عاجزًا عن تحمل أعباء الحرب لكن المقاومة درست كل هذه الأمور".وردًا على سؤال حول إمكانية أن تخوض إيران حربا ضد إسرائيل، قال إن كل الاحتمالات واردة، مشيرا إلى أن "قادة المقاومة لن يسمحوا للعدو الصهيوني أن يعمل كل ما يشاء في غزة ومن ثم يتوجه إلى باقي قواعد المقاومة في المنطقة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد العمل على استعادة كل المختطفين من أيدي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.وقال نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، إن "حركة حماس منظمة تشبه تنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) ويجب سحقها"، مضيفا: "أقول لإيران وحزب الله احذروا".وتابع: "لا تجربوا امتحاننا في شمال البلاد لأن الثمن سيكون باهظا"، مؤكدا أن "الهدف هو تحقيق النصر الأكيد والقضاء على حركة حماس".وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، "ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".وشدد عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة "إكس"، على أن "وقت الحلول السياسية بدأ ينفد وأن احتمال توسع الحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية، مؤكدا ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة.من جهته، حذر إبراهيم عزيزي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن دخول إسرائيل إلى قطاع غزة بريا يعد "خطًا أحمر"، مشيرا إلى أن جميع جبهات المقاومة تنتظر منها أن ترتكب هذا الخطأ.وأوضح عزيزي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "دخول الكيان الصهيوني إلى غزة بريًا يشكل خطًا أحمر، وجميع جبهات المقاومة تتوقع أن ترتكب إسرائيل هذا الخطأ الجسيم".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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