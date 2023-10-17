https://sputnikarabic.ae/20231017/اليمن-تظاهرات-غاضبة-في-عدد-من-المدن-تنديدا-بقصف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082128835.html

اليمن... تظاهرات غاضبة في عدد من المدن تنديدا بقصف مستشفى المعمداني في غزة

اليمن... تظاهرات غاضبة في عدد من المدن تنديدا بقصف مستشفى المعمداني في غزة

خرجت، مساء أمس الثلاثاء، تظاهرات في عدد من المدن اليمنية، احتجاجًا على قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في قطاع غزة بفلسطين، الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T22:48+0000

2023-10-17T22:48+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن) لوكالة "سبوتنيك" أن تظاهرات حاشدة خرجت في وسط مدينة تعز، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني تجاه قصف الطائرات الإسرائيلية للمستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة.وفي الوقت نفسه، شهدت ميدانات التحرير والسبعين وسط وجنوب مدينة صنعاء تظاهرات، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وهتفوا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.في سياق آخر، أدانت الحكومة اليمنية بشدة "جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة".وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "قصف إسرائيل المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء، جريمة ضد الإنسانية يجب أن يعاقب مرتكبيها".ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقوبة الجماعية واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".وأدانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قصف المستشفى الأهلي (المعمداني)، معتبرة أن "العدو الصهيوني المغتصب لفلسطين [إشارة إلى إسرائيل] قد تجاوز كل الخطوط الحمراء ولا بد أن تتغير قواعد الاشتباك.. وأنه لا يمكن التعامل معه إلا بالقوة"، حسب بيان صدر عن المجلس السياسي الأعلى الذي يشكله الحوثيون.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

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https://sputnikarabic.ae/20231017/مواجهات-في-القدس-وتظاهرات-بالضفة-الغربية-تنديدا-بالعدوان-على-المستشفى-المعمداني-بغزة-1082128081.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار اليمن الأن