https://sputnikarabic.ae/20231017/بايدن-يلتقي-العاهل-الأردني-والرئيسين-المصري-والفلسطيني-في-عمان-1082081898.html

بايدن يلتقي العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني في عمان

بايدن يلتقي العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني في عمان

أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلتقي قادة مصر والأردن والسلطة الفلسطينية في عمان... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T01:07+0000

2023-10-17T01:07+0000

2023-10-17T01:07+0000

جو بايدن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال كيربي، للصحفيين: "في نفس اليوم، سيسافر {بايدن} إلى العاصمة الأردنية، عمان، حيث سيلتقي مع جلالة الملك عبد الله والرئيس المصري السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".وأضاف: "بالتأكيد سيكرر أن حماس لا تمثل حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير. وسيناقش مرة أخرى الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل يوم الأربعاء.كما سيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى إسرائيل يوم الأربعاء.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، أعلنوا في 11 تشرين الأول/أكتوبر تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.

https://sputnikarabic.ae/20231017/بلينكين-الرئيس-بايدن-سيزور-إسرائيل-الأربعاء-1082081484.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تتفقان-على-وضع-خطة-لوصول-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1082081703.html

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جو بايدن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل