https://sputnikarabic.ae/20231017/خبير-تركي--مبادرة-حزام-واحد-طريق-واحد-ستثمر-قريبا-1082093074.html
خبير تركي: مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستثمر قريبا
خبير تركي: مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستثمر قريبا
صرّح الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين شينغولير، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بالغة الأهمية، مشيرًا إلى... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T10:29+0000
2023-10-17T10:29+0000
2023-10-17T10:29+0000
العالم
الصين
روسيا
مجموعة بريكس
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وأكد شينغولير أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد"، سوف يبصر نجاحها النور قريبا لتأسيس اقتصاد واحد جديد في منطقة الشرق، من أجل مواجهة الطريق الذي تريد الهند إيصاله الى أوروبا، وذلك بمشاركة ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن هذا التنوع في الاقتصاد والسياسة العامة أمر جيد ومفيد للاقتصاد العالمي ودول المنطقة، ومنها تركيا وروسيا.وأضاف شينغولير: "لا بد أن تعتمد سياسة التوازن بدل الميل إلى قوة واحدة، لأن المستقبل سيكون للدول الشرقية"، لافتًا إلى أن المبادرات التي بدأت تصبح الآن بقيادة الصين وروسيا والبرازيل، توحي بأن العالم سيتغير اقتصاديا في الفترة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20231017/عشر-سنوات-على-المبادرة-الصينية-الحزام-والطريق-1082092351.html
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العالم, الصين, روسيا, مجموعة بريكس
العالم, الصين, روسيا, مجموعة بريكس
خبير تركي: مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستثمر قريبا
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صرّح الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين شينغولير، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن تحالف "بريكس"، بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية العالمية.
وأكد شينغولير أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد"، سوف يبصر نجاحها النور قريبا لتأسيس اقتصاد واحد جديد في منطقة الشرق، من أجل مواجهة الطريق الذي تريد الهند إيصاله الى أوروبا، وذلك بمشاركة ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن هذا التنوع في الاقتصاد والسياسة العامة أمر جيد ومفيد للاقتصاد العالمي ودول المنطقة، ومنها تركيا وروسيا.
وعن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الشراكة الكاملة بين روسيا والصين، قال شينغولير: "إن الرئيس الروسي يعطي أملا لكثير من الشعوب، انطلاقا من أن العالم لم يعد يحتمل قطبا واحدا، إنما يحتاج إلى قدرات وطاقات متعددة لكي تستقر الأمور السياسية والاقتصادية في المنطقة والعديد من الدول".
وأضاف شينغولير: "لا بد أن تعتمد سياسة التوازن بدل الميل إلى قوة واحدة، لأن المستقبل سيكون للدول الشرقية"، لافتًا إلى أن المبادرات التي بدأت تصبح الآن بقيادة الصين وروسيا والبرازيل، توحي بأن العالم سيتغير اقتصاديا في الفترة المقبلة.