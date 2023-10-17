https://sputnikarabic.ae/20231017/مجلس-الوزراء-السعودي-يجب-وقف-إطلاق-النار-فورا-ورفع-الحصار-عن-غزة-1082104668.html
مجلس الوزراء السعودي: يجب وقف إطلاق النار فورا ورفع الحصار عن غزة
مجلس الوزراء السعودي: يجب وقف إطلاق النار فورا ورفع الحصار عن غزة
قال مجلس الوزراء السعودي إنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:05+0000
2023-10-17T14:05+0000
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جاء ذلك في جلسته، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في الرياض، التي أكد فيها على ضرورة تطبيق مبادرة السلام العربية التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ترفض رفضا قاطعا دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة والدفع بعملية السلام.وقبل يومين، أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن المملكة ترفض استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس الحياة اليومية للفلسطينيين.وقال خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الرياض، إنه يجب تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
مجلس الوزراء السعودي: يجب وقف إطلاق النار فورا ورفع الحصار عن غزة
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قال مجلس الوزراء السعودي إنه يجب تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في جلسته، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في الرياض، التي أكد فيها على ضرورة تطبيق مبادرة السلام العربية التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة ترفض رفضا قاطعا دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مطالبًا بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة والدفع بعملية السلام.
وقبل يومين، أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن المملكة ترفض استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس الحياة اليومية للفلسطينيين
.
وقال خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الرياض، إنه يجب تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.